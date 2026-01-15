軍中前3名「地獄料理」曝光！網吐槽：吃到牙齒崩掉

生活中心／饒婉馨報導

許多退伍弟兄的軍旅生涯中，最深刻的回憶幾乎都不只是汗流浹背的操課，還有軍營食堂裡那些令人「難以忘懷」的伙食。網友近日在Threads發文，他貼出部隊「地獄料理」的3樣菜，引發廣大網友熱議，更有人補充其他黑暗料理，貼文迄今已累積逾40萬次瀏覽數。





他列軍中前3名「地獄料理」狂吸40萬人朝聖！一票網共鳴怨：吃到牙齒崩掉

原PO附上前2名的豬排、咖哩，直言難吃到X北。（圖／翻攝自 Threads ＠wu_icy._）

一名網友在 Threads 發文回顧當兵時的「地獄料理」前三名，第一名是被形容為「防彈紙板」的豬排，其乾硬程度讓原PO直言「不能說他是豬排，但他一定防彈」；其次則許多人國小餐食的回憶之一「螢光咖哩」，最後是主食白米飯，「又濕又黏，別看他這樣，X米心比我的鋼盔還硬」。對此，有其他網友分享新訓時的米飯常被煮成「麻糬」狀，早餐炒蛋更是天天燒焦，連番茄醬都能獨立算作一道菜。這些充滿「挑戰」的味蕾回憶，雖然在退伍多年後成為笑談，卻也真實記錄了無數人在軍營中艱苦奮鬥的生存點滴。

他列軍中前3名「地獄料理」狂吸40萬人朝聖！一票網共鳴怨：吃到牙齒崩掉

貼文下網友分享同梯惡夢，並加碼曝光長官對這些「地獄料理」的補充說明。（圖／翻攝自 Threads ＠wu_icy._）

面對如此艱難的用餐環境，曾有長官語帶無奈地對新兵表示，這些餐點的唯一功能就是確保大家具備基本的生命體徵，以應付接下來的體能消耗。貼文曝光後，留言區瞬間變成「國軍暗黑菜單」回憶錄，網友陸續加碼爆料，「整袋豬排沒退冰直接丟下去炸，上來一球外面焦黑裡面還是生的，還要拿鐵鎚才能把他敲開，我們都說那是隕石豬排」、「最經典的，每天早上那個撥開全白的茶葉蛋，還有害整個餐盤超油超難洗的筍子」、「以前新訓班長講的：菜要青，肉要爛，飯要Q？你X媽的以為你們是來餐廳點餐嗎？」、「在花蓮的兩個月有一半時間飯都是酸的」、「看起來還不錯啊，沒有除毛的豬腳、還有羽毛的炸雞翅跟只有蛋殼的水煮蛋等你解鎖」。





