軍中情人選拔冠軍是她！超大咖天后入選了 消失多年仍高人氣

記者鄭尹翔／台北報導

在網路上有不少人在討論，軍中情人到底是誰，尤其是許多2000年之後出生的，更是無法理解為什麼會有「軍中情人」，而其時早在過去會有這個名詞產生，是因為當時的兵役都是至少兩年起跳，所以有許多藝人會到軍中「勞軍」，再加上許多阿兵哥看到心儀的女星，來到營區勞軍，就直接被圈粉，也產生了軍中情人，而最有名的莫過於一代天后鄧麗君，但過去其實也有舉辦過軍中情人的投票。

鄧麗君是不少人心中的軍中情人。（圖／鄧麗君文教基金會提供）

許常德曬出軍中情人報紙投票。（圖／翻攝自許常德臉書）

過去知名音樂人許常德也曾透露，他在1993年舉辦第一屆「軍中情人」選拔，當時是透過報紙來投票，投票單上的「53位歌手名單」，至今仍有許多還在線上的知名歌手，也有許多早就淡出演藝圈多年，像是黃乙玲，還有近期跟著二姐江蕙重返歌壇的江淑娜，都是當年的熱門人選。

當年許常德所舉辦的第一屆軍中情人選拔，名單中就包括高勝美、黃乙玲、陳明真、萬芳、李翊君、周慧敏、伊能靜、趙詠華、江淑娜、周子涵、方文琳、酒井法子、方季惟等人，而且當時也是邀請大家一起來投票，更祭出100名幸運者，還可以獲得軍中情人的親筆簽名照片、海報、卡帶。



