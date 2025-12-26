「軍中情人」方季惟、陳明真除夕合體 《WE ARE》夢幻共演陪守歲

玉女掌門人方季惟、陳明眞將在《2026 WE ARE 我們的除夕夜》共同演出 。（圖／文總提供）

《2026 WE ARE 我們的除夕夜》今（26日）公布首波夢幻卡司名單，集結全方位流量霸主Marz23、情歌之王李聖傑、金曲台語歌后黃妃、平民天后徐懷鈺、台饒先驅卜學亮、台韓混血歌手畢書盡、《大嘻哈時代2》總冠軍阿跨面，以及連續4年接下主持棒的吳姍儒等跨界演出陣容，規劃10個主題單元、32組藝人、47位運動選手、超過600位青年學子，陪伴全家大小一起守歲迎新年。

文總秘書長李厚慶說明，邁入第四屆的《WE ARE》為每一段演出量身打造專屬內容，讓不同世代、不同背景的觀眾，都能在除夕夜找到屬於自己的共鳴，也讓表演不只是被放在同一個舞台上的「拼盤式」演出，而是真正為「這一夜」而存在。

節目開場安排氣勢磅礴的台灣饒舌與金曲歌后黃妃夢幻共演，美麗本人擔任開場嘉賓串聯段落節奏，卜學亮、阿跨面、草屯囝仔接力登台，攜手孕育許多嘻哈音樂人的台大嘻研社、政大黑人音樂社，以及新竹青年國樂團、SIBONGIE嬉班子樂團，共同展現突破框架界限的台饒能量；接著帶領觀眾沉浸回憶漩渦「玉女時代」，由兩大玉女掌門人方季惟、陳明眞領銜演出，透過精心打造的懷舊場景與氛圍，回到那段純真幸福的時光。

首次登上《WE ARE》舞台的徐懷鈺，攜手日本神祕嘉賓，帶來跨世代、跨樂種，最驚喜華麗的盛大演出。（圖／文總提供）

深受全家大小喜愛的KTV段落，將再度掀起收視高潮，由李聖傑、艾薇、柏霖PoLin、閻奕格擔任白金級導唱，獻上一首接一首的男女對唱金曲，讓觀眾在吃完年夜飯後，一起高歌熱唱、消耗熱量；顏值與唱功兼具的畢書盡、邱鋒澤、黃偉晉、黃霆睿，也將結合島嶼四季變換和紙雕藝術等視覺設計，與交響樂團共同譜出福爾摩沙的壯闊之美。

呼應全民運動風氣提升，及台灣選手在國際賽事上屢創佳績，《WE ARE》特別規劃Marz23、徐展元帶領運動小將登台，接受全民的歡呼與喝采，以熱血激昂的歌曲，炒熱年夜飯桌上的氣氛。至於每年觀眾引頸期盼的「國際共演」，則由首次登上《WE ARE》舞台的徐懷鈺，攜手日本神祕嘉賓，帶來跨世代、跨樂種，最驚喜華麗的盛大演出。

