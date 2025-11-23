軍中早餐配菜聖品豆棗 張競：士官長因此娶得美嬌娘

對於搭配稀飯的聖品—豆棗，前海軍艦長張競回憶，部隊早餐經常吃稀飯，配菜相當重要，他不禁想起過去軍中早餐配菜5寶：辣蘿蔔、花瓜、麵筋、豆枝與豆棗，有一位士官長甚至因為豆枝與豆棗娶得美嬌娘！

張競提到，豆枝與豆棗，很多人叫不出它的名稱，只知道那個褐色或棕色，短短接近粒狀的甜甜早餐配菜，那個就是豆棗。而那個鮮紅色絲狀，甜味但有嚼勁的豆類食品，大家很難叫得出名稱的是豆枝，二者都是道地本土早餐食品！

張競說，他們在軍中通常是因為當伙委開菜單，才知道原來這兩個早餐配菜叫豆棗與豆枝，但是大家還是經常會去問這兩道菜的臺語到底要怎麼唸？經常把年輕朋友問倒。

張競想起曾遇到一位士官長，幾乎不會講閩南語，居然能夠答得出來這兩個食品名稱，還因此娶得美嬌娘。

他回憶，因為士官長認識一位女孩，後來登門拜訪求親，但未來的老丈人捨不得女兒嫁軍人會吃苦，隨手掀起餐桌上紗網罩，指著早餐配菜就問，能用臺語說出是什麼，就讓女兒嫁給士官長。

沒想到士官長當年負責採買伙食，恰好就知道豆棗與豆枝用臺語怎麼說，所以贏得美眷歸。

張競也好奇，讀者是否知道豆棗與豆枝臺語是什麼？看到士官長美滿的故事，是否會覺得豆棗與豆枝的滋味更可口？

