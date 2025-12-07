軍中爆「性交易」醜聞！營區浴室開戰女中士 下士慘丟工作退伍金也沒了

軍中爆「性交易」醜聞，男下士慘丟工作退伍金也沒了。（示意圖；freepik）

1名女中士因急需借錢，陸軍第三地區支援指揮部某男下士竟與之相約以性行為換錢，在軍營中淋浴間愛愛，軍方調查後以未尊重性別互動分際，評議會決議男下士撤職，男子不滿掰了退伍金，向高院提行政訴訟遭駁回。

根據判決書，陸軍第三地區支援指揮部郭姓男下士，2024年3月至5月間，因發現女中士急需借錢，與其相約用性行為換錢，選在營區內的4樓淋浴間發生性行為；雙方對話中提及「下週記得帶保險套」「你要在裡面還是外面旅館？」「中午一定在啊。除非出去督導」等。

廣告 廣告

後來女中士父親發現後具名指控，經陸軍調查，以確有未尊重性別互動分際將郭姓下士撤職，停止任用3年；但郭男認為軍方沒充分調查，導致他退伍金、軍旅生涯都沒了，訴願國防部遭駁回後，遂向高等法院提起行政訴訟。

郭男辯稱，女中士事發後仍多次主動與他聯繫，訊息也未表現出受害情緒，甚至還持續借錢邀主動見面，無典型性侵受害者反應，指2人是合意性交，並說他知道有過失，愧對國家的栽培，希望誠心悔過能換取適當之懲處。

不過高院不甩郭男辯解，認為其主張沒有強迫性交等非重點，與此案無關，軍方處分是郭男在軍中發生性行為違反軍紀一事。

判決亦揭露軍方評議會中，郭男一昧責怪女中士，甚至說自己是「被她騙去」「如果我要X，我就講了外面1,5002的一堆」明顯價值觀偏差等，而郭男主張過往類似案例最多就是記二大過，沒有撤職仍有退伍金，但高院認為，郭男服役逾6年應對兩性營規清楚，但發生性行為後還討論下次性行為要在哪？，還有他在評議會中的言行，認為軍方判決沒有違反比例原則，適法有據，因此駁回其行政訴訟，可上訴。

更多鏡週刊報導

哪來的斧頭？台南違停男遭取締「背後偷襲」女警 驚悚畫面曝光

猜輸就脫一件...少女脫到全裸遭2少年性侵 家長嫌賠償金太貴：頂多1萬

人妻健身房外遇教練！3個月後有了愛的結晶 傳訊：會處理