軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍

捷運台北車站與中山站於12月19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文在持刀行兇後墜樓身亡。張文的經歷也被起底，原來他曾擔任空軍志願役士兵，不過，就有同梯弟兄透露，他的人緣不佳、經常鬧事，甚至為了加速退伍，刻意策畫酒駕事故，試圖製造離營理由，最終在2022年3月遭軍方依規定汰除。

從張文的行事風格看來，就能看出充滿軍事色彩。據同梯弟兄透露，張文入伍後不久，覺得軍中生活與原先想像落差甚大，性格逐漸轉為內向寡言，服役未滿一年便頻頻地想要退伍。據了解，他當時派任於松指部，隸屬無線電中隊，擔任譯電兵，專長為步槍兵，主要負責無線電設備架設相關任務。

同梯也提到，張文進入部隊約半年後，行為開始出現狀況，不僅多次滋事，還一直上退伍報告；期間更疑似於民國111年2月休假時酒後駕車被查獲，事後被要求親筆撰寫悔過書，最終於同年3月遭軍方依規定汰除。

另外，儘管張文已與父母長達2年多未有聯繫，他的父母也透露，張文從小就對生存遊戲及相關裝備抱有高度興趣，不僅親自接觸過，也曾花時間鑽研各類器材與配備。只是令人唏噓的是，這樣的成長背景，最終卻讓他走向冷酷犯案的道路，不僅奪走無辜的3條生命，也成為社會大眾心中永遠的痛。

