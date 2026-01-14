軍事介入隨時發動？美連續兩天急喊「立刻離開伊朗」 點名2路徑保命

國際中心／彭光偉報導

美國連續兩天下撤僑令，並指示兩條路徑離開。（圖／翻攝自美國伊朗虛擬大使館）

伊朗局勢急遽升溫，美國與伊朗的緊張關係恐已瀕臨臨界點！美國駐伊朗虛擬大使館（U.S. Virtual Embassy Iran）繼昨日發布安全警報後，今（14）日再度發出措辭更為強烈的公告，連續兩天呼籲美國公民「立刻離開伊朗（Leave Iran now）」，並明確建議經由陸路前往土耳其或亞美尼亞。再加上美國總統川普在社群媒體對伊朗示威者喊話稱「援助已經在路上了」，引發外界強烈聯想，美軍是否已準備好軍事介入？

伊朗境內反政府示威已延燒至全國，網路甚至傳出當局血腥鎮壓已造成超過上萬人死亡，和伊朗官員說的2000人差距甚大。面對失控局勢，美國駐伊朗虛擬大使館今日發出的警報顯得異常焦急。

美方明確警告滯留在伊朗的公民，要先準備一個不用依賴美國政府幫助的撤離計畫。公告建議具體逃生路線，指出目前土耳其與伊朗的陸路邊境以及亞美尼亞邊境仍然開放，建議公民若情況安全，應立即由陸路撤離。反觀亞塞拜然邊境因局勢緊張已對美公民設限，土庫曼則需事前審核。

在發布撤僑令的同時，華府的態度也轉趨強硬。川普在Truth Social上發文聲援抗議群眾，並表示：「援助已經在路上了。」這句「援助」究竟是指恢復網路通訊的技術支援？是人道物資？還是更直接的「軍事援助」？目前白宮尚未進一步說明。但連續兩天發布最高級別撤僑警報，外界猜測是否軍事行動或大規模衝突即將發生？

美方公告中還特別警告持有「美國－伊朗雙重國籍」的公民，必須立刻使用伊朗護照離境，因為德黑蘭當局不承認雙重國籍，一旦被發現持有美國護照或與美國有聯繫，極可能面臨被捕、拘留甚至成為談判人質的風險。

美國撤僑公告全文：

https://ir.usembassy.gov/iran-security-alert-americans-should-leave-iran-now-january-13-2026/

