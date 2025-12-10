軍事作家照片「遭盗上千次」！ 刑事局：詐團偽冒名人今年已逾2萬件

台灣軍事作家黃竣民多次被盜照片成立粉專行騙，甚至成立「黃竣民反詐騙盜用宣導區」頻道。 圖：翻攝自YouTube

[Newtalk新聞] 軍事作家黃竣民被詐騙集團盜用照片設臉書帳號行騙，次數竟高達上千次，刑事局指出，統計今年1月1日至本月8日止，已累計通報超過2萬餘件偽冒名人廣告、社群帳號、粉專。發現偽冒名人施詐一經發現，即會依法通報業者下架、停權。

多次被盜照片成立粉專行騙，軍事作家黃竣民指出，假帳號越來越多，Youtube上甚至有「黃竣民反詐騙盜用宣導區」頻道，日前更出現疑似有民眾被詐騙集團以黃竣民的名義騙走3000萬的事件發生，讓黃竣民感到相當困擾。

刑事局指出，目前已建立名人白名單，並每日主動搜尋主要網路廣告平台上易遭偽冒企業家、財經名人、媒體網紅等的「廣告、社群帳號、粉專」，一經發現，即依該條例通報業者下架、停權；民眾倘發現個人照片遭盜用設立臉書帳號，可利用臉書官方管道檢舉「偽冒個人檔案」或「粉絲專頁」。

刑事局呼籲，冒（盜）用他人圖像、身分註冊臉書帳號，恐面臨多項法律追訴。此舉不僅違反「個人資料保護法」，更涉犯「刑法」偽造文書罪；若進一步將偽冒帳號用於實施詐騙，則涉及「刑法」及「詐欺危害防制條例」等詐欺重罪，民眾切勿以身試法。

