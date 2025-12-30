即時中心／林耿郁報導

美國總統川普昨（29）日表示，美方已對委內瑞拉境內一處毒品裝船設施發動攻擊，導致該地點發生「嚴重爆炸」。這是華盛頓自對委內瑞拉展開施壓以來，首次公開承認對該國地面目標展開打擊。

全面入侵？綜合外媒報導，川普在海湖莊園受訪時指出，本次遭攻擊的是委內瑞拉裝載毒品船隻的碼頭，「我們攻擊了所有船隻，並打擊了那個區域」，如今整個區域已「不復存在」。

不過，川普並未說明具體攻擊目標位置，也未交代由哪個單位發動攻擊；當被問及是否由中央情報局（CIA）執行任務時，川普僅回應「我知道是誰做的，但不想說。」

廣告 廣告

白宮、五角大廈、CIA均未就相關說法作出公開說明，亦未回應媒體詢問。至於委內瑞拉政府，未對川普說法置評，當地亦尚無獨立消息來源，證實相關攻擊行動，但X上確實流傳疑似有建築遭到襲擊、爆發大火的影像。

後續委內瑞拉的命運將會如何？各界都在高度關注。





原文出處：快新聞／軍事入侵？川普證實：美方炸毀委內瑞拉「地面目標」 疑似畫面曝光了

更多民視新聞報導

美軍又出手扣押委國外海油輪 委內瑞拉痛斥:竊取綁架

美國封鎖委內瑞拉油輪影響 全球能源市場動盪！何時能解？

續施壓委內瑞拉 美國土安全部長：馬杜洛須下台

