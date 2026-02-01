軍事合作 美軍官：勿踩北京政治紅線

美國在台協會近日頻發文強調國防及台美合作重要性，美軍現役中校柯格（Brian Kerg）指出，許多分析家擔心美國加強在台的軍事存在恐激怒北京，進而加速其攻台進程，但歷史證明這種觀點誤解了中國的「紅線」。他認為，北京的紅線是政治性而非武力本身，例如美國前眾議院議長裴洛西訪台、李登輝總統的康乃爾大學演說，或是任何承認台灣主權的官方互動，皆會引發北京激烈的軍事回應。

美國海軍官校2月1日刊登柯格撰寫的「中國的紅線並非你想像的那樣」文章。內容回顧1950至90年代的3次台海危機，歸納出大陸的行為模式。柯格指出，世界正處「第4次台海危機」，而自2022年裴洛西訪台以來，北京壓力測試已常態化，其手段包括模擬封鎖、灰色地帶作戰，以及在海軍力量、造船能力和精確導引武器方面，取得巨大優勢。

此外，擔憂激怒大陸，美國往往難以提出在台灣防衛方面，採取更強硬軍事姿態的建議，這種過度分析，導致決策的癱瘓，並因為美方堅持「戰略模糊」而加劇。

柯格認為，美國決策者必須留意中共的戰略目標。首先是政治目標，也就是「與台灣統一」始終居於至高地位；再者是實現「中國的民族復興」與崛起為全球霸權。

文章稱，裴洛西訪台引發大陸強烈的軍事反應，但美國部隊在台卻未招致任何陸方回應。此外，美軍艦艇頻繁穿越台海，往往只引來陸方強烈譴責，而非危及在台灣周邊活動的美國軍艦艇的軍事行動。這顯示出美國在不引發升高衝突風險的情況下，仍擁有相當大的操作空間，可在台灣及其周邊進行軍事投資，尤其海軍部分。

至於如何維持台海穩定？柯格認為，美國應採取「雙軌策略」。一是避免在政治層面上，威脅大陸所認知的現狀；二是適度在台灣部署美國部隊，使大陸一旦發動任何攻擊，都需承擔與美國爆發戰爭的風險。透過及時且審慎地運用海軍與兩棲作戰力量，可有效嚇阻大陸入侵，從而維護和平。