【軍事好好玩】國軍儀隊嚴格磨練 元旦展演力求完美

記者簡廷哲／專題報導

中華民國115年元旦，晨曦初露，總統府前廣場旗海飄揚。三軍儀隊以整齊劃一的槍線與震撼人心的跺槍聲，為嶄新的一年揭開序幕；於此同時，高雄市文化中心則有海軍陸戰儀隊以獨樹一格的「靜默操演」與「無人機隊形」，展現陸戰隊勇猛剽悍軍風。然而，完美操演的背後，絕對經歷一番刻苦的訓練，從震撼全場的花式操槍，到如雕像般聞風不動的元旦升旗典禮勤務，實則需要完成一場長達3個月、歷經無數次磨合與氣候挑戰的長征。

改良槍法隊形 嚴格調校動作

為了讓元旦升旗操演呈現出與國慶大典截然不同的視覺張力，三軍儀隊在雙十節後便立即投入訓練。首要之務在於依據樂曲節拍與韻律，並考量府前廣場場地較為狹長的限制，重新設計槍法與隊形變換。然而，要將設計化為現實，必須經歷一場由分而合的精密工程。

初期先由陸、海、空軍儀隊各自在駐地實施訓練，熟練基本槍法與走位，隨後進入「組合訓練」階段，此時主訓教官會從不同角度嚴格檢視，針對軍種間的動作落差進行微調；例如在隊形轉換時，發現海軍與陸軍儀隊的「靠腿聲」出現兩拍的時間差，即下令統一修正，將動作與聲音調校至分毫不差。

當動作與默契臻於完美，部隊會納入國軍示範樂隊，進入「綜合演練」階段。訓練場地上貼著的黃色膠帶，是依據官兵身高所計算出的間距，並嚴格要求將步伐控制在「75公分」的標準。然而，實際現場在缺乏光線輔助且無法低頭確認點位的情況下，官兵只能憑藉無數次練習刻劃出的身體記憶，將地面上有形的標記，內化為心中無形的量尺，確保即使在拂曉的微光中，也能讓每一個動作精準到位。

模擬惡劣天候 確保演出零失誤

儀隊官兵的挑戰，不僅止於操演過程中必須時刻保持「標齊對正」與「動作熟練」的高標準要求，更必須克服嚴峻天候下的生理考驗。為了確保在各種狀態下都能維持「零失誤」，儀隊在練習中納入了惡劣天候模擬。例如訓練時會刻意潑濕手套，模擬雨天槍身的手感，讓官兵習慣在手指凍僵、觸感不佳的惡劣條件下，仍能憑藉著肌肉記憶，精準完成每一個轉槍與特技動作，不容許絲毫閃失。

操演結束後隨即進行的元旦升旗典禮勤務，則是另一個意志力的戰場。元旦當天，歷經動態表演後，官兵早已汗流浹背，禮服更已濕透；然而，隨即而來的並非喘息，而是必須由動轉靜，執行肅立的升旗典禮。面對汗水冷卻後的刺骨寒意，身著合身禮服且無法再添加保暖衣物的官兵，唯有憑藉意志力對抗生理本能，展現出鋼鐵般的不屈精神。

陸戰隊發揮巧思 納無人機圖樣

有別於府前廣場的方正格局，高雄文化中心特殊的「圓形廣場」，對海軍陸戰隊儀隊而言，卻是巨大挑戰。為克服場地限制，訓練後期會刻意移除地面標線，使官兵將點位內化為「肌肉記憶」，僅憑遠方建築地標與餘光，便能在圓弧中拉出筆直槍線。

此外，因應陸戰隊戰力轉型，今年元旦操演更首度加入巧思，將隊形排列成「四旋翼無人機」圖樣，象徵部隊轉型的科技新貌。而在備受期待的「靜默操演」橋段中，官兵展現無音樂伴奏的極致默契，在屏息的寧靜中，僅依靠槍枝發出的聲音及手部拍擊等聲響傳遞訊號，展現陸戰隊成員在各種環境下，皆能精準執行任務的勇猛剽悍軍風。

當寒風凜冽吹過，不論是三軍儀隊或陸戰儀隊，官兵挺立的胸膛始終未曾動搖，伴隨著那一聲聲震撼人心的跺槍聲響徹府前廣場。最終，隨著國軍官兵與全體國人向著晨光中冉冉升起的國旗致上最高敬意，這幅激勵人心的畫面，不僅為今年首日注入最強勁的生命力，更是全體國軍面對嚴峻區域情勢，矢志捍衛領土主權、時刻守護家園的堅毅縮影。

為了在元旦升旗典禮能完美演出，儀隊官兵緊鑼密鼓操練，一刻不鬆懈。（記者王子昌攝）

官兵加緊操練，力求精準完成每項動作，迎接國家盛事。（記者林睿奕攝）

操槍手將白手套浸濕，模擬演出時遇降雨等突發狀況，以強化操槍穩定度與臨機應變能力。（記者王子昌攝）

今日就是中華民國115年元旦，軍民齊聚參與升旗典禮，在冉冉升起的國旗中，將共同迎接新的一年到來。（記者簡廷哲攝）

三軍儀隊在總統府前廣場，執行標線走位整備工作。（本報資料照片）

憲兵第211營官兵在升旗前檢整國旗。（憲指部提供）

海軍陸戰隊儀隊以精采操槍與隊形變換演出，為高雄市政府升旗典禮揭開序幕。（本報資料照片）