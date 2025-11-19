【軍事好好玩】國軍戰鬥頭盔演進史 見證建軍艱辛歷程

文：傅啟禎

頭部是人體受損後最易致命的部位，在戰場上對其保護的重要性不言可喻。而頭盔作為影響官兵存活率的關鍵防護裝備，自建軍以來即扮演核心角色。我國曾陸續使用日、德、法、英、美製與國造裝備，除了作為戰場識別外，更見證在大時代背景下建軍的艱辛與演進。

資深軍裝研究者吳尚融指出，早期頭盔多以鋼鐵製成，由於我國以農立國，冶鐵工業不及歐洲與日本，加上當時中國大陸戰場的政治情勢，各地軍隊往往就近向日本、英屬香港等地採購頭盔。彼時頭盔仍以防破片為主，從大量的戰役照片中可見，江西剿共時期，由於共軍主戰火力多為步槍、土製炸藥，許多官兵仍只佩戴布質小帽；然而，在面對配備重火砲的日軍時，即可見國軍官兵頭戴日製頭盔與之交戰的畫面。

戰況緊迫 外購快速補充

為何會有這樣的情形?吳尚融說明，早期軍用裝備並未統一生產與採購，許多部隊須自行籌購，例如第5軍在「一二八事變」中所著用的頭盔，就同時包含英製與日製款式。當時，僅有如教導總隊、中央軍校學生，或較具財政實力的稅警、憲兵等單位能優先取得頭盔。值得一提的是，二戰期間的中國大陸戰場受限取得因素，頭盔不會因樣式而存在意識形態界線；反觀歐洲戰場，同盟國佩戴英、美製頭盔，軸心國則佩戴德製頭盔，頭盔樣式也成為各自陣營的符號。

國軍在中國大陸戰場後期，經常可見同一單位混用德式、英式與美式頭盔情形。吳尚融特別解釋，這與換裝節奏、補給延宕與戰況緊迫有關，只能循序汰換、交替使用，例如德式M35頭盔為中央政府採購；粵、桂系部隊則多使用廣東生產的英規頭盔或國造「梅花盔」，外型近似日軍早期櫻花盔，頂部鑄有梅花花瓣紋飾；抗戰勝利進入戡亂至遷臺初期，國軍主要使用日製90式頭盔。受限戰事壓力，我國難以投入長時間自主研發，幾乎只能以外購為主，快速補足戰力。

導入美援 全面換裝M1

提及國人最熟悉的頭盔，多數人第一印象即為美製M1頭盔。我國使用M1的起點，始於遠征軍駐印部隊與傘兵部隊。最後一批在中國大陸使用的M1，多於東北戰場與共軍交戰時消耗殆盡。轉進來臺後，隨著美援計畫完整導入，美軍操典、技令、裝備同步跟進，國軍得以全面換裝M1頭盔，使單兵裝備標準化，也終結後勤補給混亂局面。汰換之舊式盔具，則下放至二、三線單位使用。

至於國造頭盔方面，早期曾短暫生產「梅花盔」以及仿製的英式、德式M35，但受限於煉鋼技術、產能與局勢，無法廣泛換發。直到民國50年代，國軍開始大量生產美式M1，到近代我國取得複合材質凱夫拉人造纖維後，研製出「功夫龍」戰鬥盔，國軍官兵才首次擁有具備輕量化與高防護能力的複合材料戰鬥盔，與國際主流接軌。吳尚融指出，「功夫龍」的研製，大幅提升官兵執行任務的存活率，也為後續國造戰鬥頭盔奠定基礎。

模組化概念 實現戰場自主

隨後，EMBH105戰鬥頭盔量產配發，讓官兵在戰場上擁有更高的自主性。吳尚融強調，新一代戰鬥頭盔較過去更人性化，不只提升防護力，其外型與結構也導入模組化概念，可依任務需求掛載夜視、通信與感知等輔助設備。戰鬥頭盔不僅侷限於「保護頭部」，而逐步演化為整合式戰場感知載具，將遊戲中RPG式的戰術輔助能力實體化，突破傳統盔具功能框架。

吳尚融強調，頭盔雖只是單兵眾多裝備中的一項，但從其百年演進，即可回望國軍自外購走向自主研製的艱辛歷程。這不僅象徵建軍的成長與茁壯，更承載著國軍在困境中奮戰求存的歷史脈絡，意義深遠。

新一代戰鬥頭盔較過去更人性化，有效提升防護力。（本報資料照片）

國軍頭盔進程