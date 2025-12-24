【軍事好好玩】建國日報 凝聚軍民團結

記者林睿奕／專題報導

《建國日報》創刊於民國38年，為澎湖地區早期唯一的地方報，隸屬於澎湖防衛司令部，雖由國軍辦報，卻兼具軍報與地方報雙重特性。在長達48年發行史中，《建國日報》見證澎湖地區發展，記錄在地社會、文化、經濟變遷，在澎湖過往文化傳播事業發展的角色與影響，不容忽視。86年停刊後，89年由民間接手經營，改名為《澎湖日報》繼續發行至今，成為澎湖地方性的綜合報紙。

合併軍報 統一訊息管道

談及《建國日報》的成立，首先須了解其成立之初的時代背景。38年，中央政府播遷來臺，大量軍民湧入澎湖地區，當時臺澎間交通不便，本島新聞難以及時送抵，基於軍民對外部消息的需求，以及政府需要傳遞正確訊息的管道，於是澎湖地區的駐軍部隊先後創辦小型油印報紙，分別是澎湖防衛司令部的《每日新聞》、馬公要塞司令部的《軍聞報導》，以及要塞守備團的《勵志日報》，其中除《每日新聞》有刊載少量的地方消息，其他報紙均以報導國內外活動及部隊活動為主。

由於各駐軍部隊自行辦報，無法統一傳遞訊息管道，加上較少地方新聞，因此時任澎湖防衛司令部副司令的武泉遠將軍，主張以《每日新聞》為基礎將澎湖所有軍報合併，並擴大版面內容，正式創刊《建國日報》。

擴版增張 邁向數位時代

《建國日報》創立之初，由於物資缺乏，僅能採油印方式印刷四開小報，每日發行400餘份，民眾只需以白報紙交換即可取得一份報紙。41年，報社正式引進鉛字排版設備，強化印刷技術與效率；51年，興建報社大樓，隔年擴版成為對開一大張，隨著社會進步與民眾需求，報紙版面由單色印刷到彩色印刷，內容增為兩大張，78年起進入電腦排版時代。

76年，政府解嚴，陸續開放報禁，公營報紙受到的挑戰更大，作為澎湖在地報紙，《建國日報》調整經營腳步，兼設黎明文化服務中心，承接印刷工作，積極參與地方事務，以企業化經營面對媒體市場開放所帶來的衝擊。作為國軍主導的報紙，隨著媒體開放的衝擊、軍隊國家化的聲浪，於86年正式停止營運，結束伴隨澎湖人長達48年的歲月。

推展文藝 促進地方建設

縱使《建國日報》起初作為軍報發行，但其對於澎湖地區文藝發展不言而喻。副刊一直是報紙重要版面，提供澎湖地區有志文學創作人士發表園地，尤其在平面媒體不發達的澎湖地區，《建國日報》曾於副刊專設「海風版」及「詩歌版」，定期刊載，對在地文藝創作具有重要推力。報版也推出〈婦女週刊〉、〈兒童週刊〉、〈青年週刊〉、〈社會服務〉、〈大眾醫學〉等專刊，為民眾提供最新資訊，逐步推展澎湖地區社會、文化發展。

回顧《建國日報》48年歷史，即使創辦於風雨飄搖、戰火紛飛的年代，仍伴隨澎湖在地鄉親，善盡媒體經營者角色，融洽軍民情感，鞏固軍民團結，並促進地方建設，堅守扛起「建國」招牌。（系列完）

民國50年1月1日，《建國日報》刊登蔣中正總統元旦文告。（澎湖縣政府文化局提供）

《建國日報》刊登當年海戰告捷的報導。（澎湖縣政府文化局提供）

建國日報社發行《澎湖風光》，介紹澎湖美麗的自然和人文風景。（澎湖縣政府文化局提供）

報紙上的木刻插圖，以觀音亭與介壽亭為主題創作的版畫。（澎湖縣政府文化局提供）

《建國日報》於民國41年引進鉛字排版設備，並強化印刷技術；51年報紙版面進入彩色印刷階段。（澎湖縣政府文化局提供）

《建國日報》為澎湖地區早期唯一的地方報。圖為早期建國日報社外觀。（澎湖縣政府文化局提供）