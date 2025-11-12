【軍事好好玩】戰場救護前線─守護官兵健康 強化作戰效能
文：記者李承勳
為提升現代軍醫在急救、災難與戰傷救護處置質量，國防部軍醫局建構軍陣醫學核心能力，以強化部隊緊急救護能量；並依照軍陣醫學的核心能力與任務特性，區分作戰醫療支援、戰場戰傷救護、航空暨潛水醫學等重點發展領域，有效整合醫學研究、臨床技能與資源，配合導入各類先進模擬系統，以達支撐戰力與鞏固戰場救護能量為目標。
衛勤訓練中心─戰術戰傷救護 淬鍊專業職能
國防醫學大學「衛勤訓練中心」，是國內首座導入人工智慧技術的「戰術戰傷及災難事故救護訓練」大樓，其中建置包括「戰術戰傷情境模擬訓練系統」、「重大災難事故情境模擬訓練系統」、「載具照護模擬訓練系統」、「多功能救護技能訓練教室」及「危害環境與物質救護訓練教室」等5大訓場，展現國軍戰傷急護之專業能量。
在「戰術戰傷情境模擬訓練系統」中，官兵藉由頭戴式VR等裝置，模擬在敵火情境下進行自救互救等照護作業，從虛擬實境中，為傷患進行大量出血處置，並施以出血控制、呼吸道建立氣胸處置等戰傷救護流程；「載具照護模擬訓練系統」方面則是設置UH-60M直升機、悍馬型及城市型救護車等戰災後送載具。演練中，官兵需不斷在狹小的空間內行動，專注進行傷患搶救及後送任務，藉仿真情境及想定，提升戰場應變與處置能力。
前進外科小組─緊急醫療支援 爭取黃金時間
國軍前進外科小組為軍醫局所屬單位，於民國113年開始執行「國軍前進外科小組裝備整備」工作。「前進外科小組」在標準配置下由10人編組，無論是在戰場前線或重大災害發生時的相對安全地點，面對重症傷患，該小組須於「黃金1小時」內完成緊急戰傷救護，以提高患者存活機會。
為快速穩定患者生命跡象，小組須即時執行「損傷控制復甦」與「損傷控制手術」2大核心任務。前者是針對患者進行快速醫療處置，目的是預防或延緩不可逆的生理惡化；後者則由外科醫師執行關鍵性救命手術，僅進行維生必要的介入，而非一般醫院中的完整手術流程。如此一來，便能提升重傷患者存活率，並迅速後送至更高層級醫療機構，爭取寶貴治療時間與存活機會。
潛水醫學部高壓氧中心─防治潛水傷害 強化醫療韌性
左營總醫院「潛水醫學部高壓氧中心」不僅支援國軍水下救援的醫療工作，同時在軍事訓練與臨床醫療皆扮演關鍵角色。其中，最具特色的「軍方子母艙結合演練」，是國軍每年重要演訓項目，模擬軍艦上的減壓子艙，將潛水傷患透過陸、海、空等運送方式，轉送至左營總醫院的治療母艙，無縫接軌地進行潛水病症緊急處置，有效提升傷患救治效率與成功率。
此外，為評估官兵在異常氣壓環境下的生理調適能力及壓力耐受度，設有「異常氣壓作業人員職前及職業體檢—試壓（耐氧）測試」，用以篩選最適合執行特殊氣壓任務的人員。值得一提的是，中心擁有全國唯一的「模擬深海潛水訓練艙」，最大模擬至水下450呎深度，潛水人員在出海作業，或執行外海高風險潛水任務前，皆會先在訓練室濕槽進行模擬深潛訓練。
航訓中心─培育飛鷹推手 降低飛安風險
左營總醫院岡山分院「航訓中心」在航空生理醫學研究與飛行員訓練領域中，占有舉足輕重地位，不僅是專業航空醫療人員的醫學重鎮，亦是培育新一代飛行員的推手。中心推動的2大核心訓練項目為「航空生理訓練」與「高G耐力訓練」，其中，航空生理訓練包括低壓艙航訓練、彈射訓練及空間迷向訓練，能有效模擬飛行員於任務中所面臨的低壓與特殊環境，有助提升生理適應能力與應變處置能力。
為使戰鬥機飛行員學習正確抗G動作的不二法門，在「高G耐力訓練」中，飛行員進入人體離心機，體驗G力對人體的影響並熟練抗G動作。透過初、中、高級的高G耐力訓練，以及每5年實施的複訓，定期檢測飛行員現階段的鬆弛性G耐力和緊張性G耐力，進而強化G力昏迷危害之警覺性，防範因昏迷而肇致重大飛安事故。
潛水生理訓練中心─貼近真實環境 提升訓練成效
「潛水生理訓練中心」設置亞太地區少數同級系統之一、全臺首座「飽和潛水模擬訓練艙」，模擬深海高壓環境，提供潛水官兵與特戰人員真實訓練情境，並能支援海難救援、減壓症緊急治療及潛水員體能評估等任務。其中，模擬飽和潛水訓練艙可支援長達1個月飽和潛水訓練，讓潛水員顯著延長在100公尺以上的深度潛水時間，不會增加發生減壓症風險。
「戰術戰傷情境模擬訓練系統」結合VR及定位、體感裝置等，訓練官兵遭敵攻擊情境下，完成自救互救。（本報資料照片）
國軍前進外科小組為軍醫局所屬單位。圖為花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，國軍「前進外科小組」即由包含國軍醫院醫師等醫務人員進駐災區，強化醫療服務量能。（本報資料照片）
潛水組學員在訓練艙內模擬大量出血，由潛生士進行緊急醫療處置。（本報資料照片）
低壓艙航訓練，學員體驗大氣壓力變化和缺氧狀況下的生理反應。（本報資料照片）
「飽和潛水模擬訓練艙」可執行長達1個月的飽和潛水訓練，讓訓練更貼近真實環境。（本報資料照片）
