【軍事好好玩】東湧日報 軍民交流平臺

記者林睿奕／專題報導

《東湧日報》過去為我國東引地區唯一的報業，創立於民國46年，主要為當地居民與國軍官兵提供新聞、消息。隨著資訊發展，東引地區已具備完善的通信與網路，《東湧日報》也於106年停刊，完成為東引地區記錄一甲子的時光。

反共復國 昔為神鷹日報

《東湧日報》的源起可追溯至38年。當時活躍於江浙、閩、粵沿海地區的游擊志士，從事反共復國游擊作戰，為宣揚軍威及鼓舞民心士氣，發行小型油印刊物展開對共軍心戰。隨著戰事急轉直下，江浙、閩、粵沿海的游擊志士逐步整建為反共救國軍指揮部，最終駐守於東引地區，這些小型油印刊物也隨部隊移駐東引。為統一發行這些小型刊物，反共救國軍指揮部成立軍報社，並以部隊名稱神鷹部隊命名為《神鷹日報》，以手刻蠟紙油印，每日出刊8開2版，第1版為國內外要聞，第2版則為地方新聞。每逢特別節日，元旦、雙十國慶、國父誕辰或行憲紀念日，則擴增版面，以紅墨油印，彰顯節假日的喜慶氣息。

廣告 廣告

鑑於反共救國軍指揮部持續駐防於東引地區，《神鷹日報》也於49年，以東引過去舊稱為名，改名為《東湧日報》。54年時，國防部撥給《東湧日報》數臺打字機，用作發行報紙，但當時島上無人會使用打字機，特別遴選高學歷的官兵返臺統一受訓。而原先東湧日報社位於93高地碉堡，輾轉至成功坑道中，最終移往介壽堂後方，並由時任指揮官郭連城中將立碑紀念，記述東湧日報社成立、發行宗旨及未來展望。

多元發展 提供交流平臺

67年，國防部、總政治作戰部及國際獅子會特別撥款購置四開印刷機、各型號鉛字、鑄字機、全套照相製版機等設備，全面改採鉛字排版印刷且配置揀字兵，負責挑揀鉛字並排版成報紙；2年後，再增購照相機及製版設備，正式在報刊中加入照片。74年，《東湧日報》版面擴增為6版，包括國內外要聞、地方新聞、軍事要聞、藝文副刊及政令宣導版，並區分軍版與民版發行，民版部分僅有4版，減少軍事要聞及政令宣導，同年國防部再撥電腦傳真機，替代原有舊式傳真機，強化報社接收資訊之品質，以更迅速的作業方式製作報紙。隨著設備升級，東湧日報社也發行「東引風情卡」、「書籤卡」、「東引風情桌曆」、「東引畫刊」、「大兵小語」等書，朝向多元文化目標邁進，為東引地區提供文藝交流平臺。

轉型雙日刊 減少發行量

86年，《東湧日報》正式引進電腦排版設備，採電腦印刷發行，鉛字排版正式走入歷史。99年，《東湧日報》改制為雙日刊，逐步減少發行數量，但仍保持6版發行。100年時，也正值《東湧日報》創刊55週年，於2月開始發行電子報，出刊型態也改為週一、四出刊，並開放軍民投稿，記錄東引地區的大小事蹟，106年正式停刊，結束長達60年營運。現今在東引地區指揮部隊史館中，設有東湧日報社的社史館，完整呈現報社發展與東引地區軍事、人文風光。（系列二）

民國109年，東引地區指揮部特別在60週年隊慶時，復刻《東湧日報》。（本報資料照片）

東引地區指揮部隊史館中，設有東湧日報社社史館，完整呈現報社發展與東引地區的軍事、人文風光。（本報資料照片）

東引地區指揮部隊史館展出東湧日報社所使用的各式鏡頭。（記者林睿奕攝）

民國67年12月25日，《東湧日報》依照過往傳統，在行憲紀念日等節慶時，採用紅墨印刷。（取自國家文化記憶庫）

時任指揮官郭連城中將立碑紀念，記述東湧日報社成立、發行宗旨及未來展望。（取自國家文化記憶庫）

東湧日報社發行東引畫刊。（記者林睿奕攝）

東引地區指揮部隊史館中展有《東湧日報》過往使用的鉛字印刷金屬活字。（記者林睿奕攝）