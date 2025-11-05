【軍事好好玩】海巡裝備科技化 打造全方位防線 強化救援、查緝效能

記者簡廷哲／專題報導

海洋委員會去年將11月8日訂為海巡節，除表達對海巡人員的敬意，也提升國人對海洋意識與國家安全認知。為強化守護國家海洋防線的能量，海巡署近年積極推動裝備升級與科技化，陸續導入「遙控式動力救生圈」、「無人機」及「手持式熱顯像儀」等高科技設備。這些科技工具的應用，不僅提升海上執勤效率與安全性，也降低海巡人員在惡劣天候或高風險環境中直接涉險機率，進而達成「落實科技輔勤、汰補救援裝備、提高搜救效率」目標。

展望未來，海巡署將持續以科技輔助人力，打造更機動、安全的救援環境，強化海域與岸際的救災效能，全力守護國人生命財產安全。

遙控式動力救生圈 突破風浪限制 遠端遙控更安全

海上救難分秒必爭，但在傳統勤務中，部分海域受地形或風浪影響，救援船艇難以靠近，救生人員若強行下水，往往面臨極高風險。為彌補這項救援缺口，海巡署自民國110年起陸續配置「遙控式動力救生圈」，以科技手段強化黃金救援時間的應變能力。

「遙控式動力救生圈」採雙渦輪推進系統，打破傳統救生圈拋擲距離的限制，最高航速可達每秒3公尺，能快速穿越風浪，抵達待救者身邊。最大價值在於兼具高機動性與安全性，讓救援人員可透過遙控方式操作，無須親自下水執行任務，不僅提升獲救機率，也大幅降低執勤風險。近年來，該設備已多次成功運用於釣客落海、漁船擱淺等案件，有效提升海洋救援能量。

無人機 即時影像監控 助益防災傳遞

自海巡署於民國108年成立「無人機隊」以來，無人機運用已從單純空中偵蒐，逐步發展為多元的「科技輔勤」模式。目前海巡署所使用的機型以「單旋翼」及「四旋翼」為主，透過即時影像傳輸系統，能遠端監控現場狀況，特別是在近岸違法捕魚、走私等查緝任務中，發揮重要功能。

近來，有海巡人員藉由無人機發現受困在潮間帶的女子，並於短短幾分鐘內展開救援，成為任務現場得力助手。此外，在今年颱風期間，第一線人員運用無人機搭載廣播器，以中、英、日、越南等多國語言，對岸際遊客進行勸離。此舉不僅提升勸導效率，更確保防災訊息傳遞無死角，充分展現海巡署在科技應用上的靈活與創新。

手持式熱顯像儀 精準辨識位置 提升搜救能量

自民國110年海巡署配置手持式熱顯像儀後，主要使用於巡邏、守望等勤務，並輔助執行岸際搜救或海上搜尋作業。該儀器由美國FLIR公司製造，即使在光線不足或夜間環境中，也能透過紅外線熱源成像，清晰辨識目標位置與特徵。全機重量僅793公克，輕量化設計，內建拍照、錄影及WIFI功能，可同步記錄操作人員所在經緯度，並鎖定落海人員位置，兼顧值勤人員動態安全，有效提升海巡救生與搜救能量。

海委會海巡署艦隊分署「巡護七號」執行114年度第2次遠洋公海漁業巡護任務。（取自海巡署網站）

遙控動力救生圈兼具高機動性與安全性，大幅降低執勤風險。（取自總統府flickr）

海巡署藉由遙控動力救生圈，協助將落海者帶回岸上。（取自海巡署東部分署臉書）

金馬澎分署遴選持有專業證照的同仁組成教官團隊，打造無人機自訓小組。圖為無人機靜態展示畫面。（海巡署提供）

海巡署單旋翼無人機。（取自海委會網站）

海巡出動紅外線熱顯像無人機執行暗夜搜救任務。（擷取自影片，海巡署提供）

手持式熱顯像儀主要用於巡邏、守望等勤務，即使在光線不足環境中，也能透過紅外線熱源成像，清晰辨識目標位置與特徵。（取自總統府flickr）

手持式熱顯像儀諸元

旋翼型無人飛行載具諸元

遙控式動力救生圈諸元