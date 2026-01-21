【軍事好好玩】砲陣地展新貌 休憩好所在

記者黃宥縈／專題報導

隨著時代變遷，昔日肩負戰備重任的軍事砲陣地，如「金門獅山砲陣地」、「龍門閉鎖陣地」、「陽明山40砲陣地」及「漯底山自然公園」等，已由肅殺的防區，蛻變為全民國防教育的活教材。這些景點透過「活化利用」與「沉浸式體驗」，不僅保留坑道、砲堡與重型武器，更結合砲操演練、3D彩繪及步道整建，將艱辛的戰備歷史轉化為具吸引力的休憩場域。這不僅是歷史軌跡的保存，更是讓軍事記憶走入生活，強化全民國防意識的最佳實踐。

廣告 廣告

金門獅山砲陣地 8吋榴砲威鎮金東

「金門獅山砲陣地」是全國唯一坑道式榴砲陣地，曾經歷823戰役等洗禮，在歷史上具有重要地位。獅山砲陣地全長508公尺，平均高度4.6公尺、寬3.6公尺；民國98年底由金防部移交金門縣府接管，進行營區活化利用，100年8月1日正式對外開放，成為金門必遊軍事景點之一。其中，原配備4門8吋榴砲，射程達17公里，威力巨大，曾在823戰役立下輝煌戰功，有「威鎮金東」、「金東第一砲」之美譽，到訪遊客紛紛爭相與之合影，感受其「傳奇」魅力。

此外，景點不僅保存完整的陣地設施，開放參觀內部戰備室、庫房、砲彈室、砲堡等處，每週（週二及週四公休）進行6場砲操操演，砲操人員無論服裝、動作，都呈現早期戰地場景，除可看見8吋榴彈砲裝填及模擬發射的流程展示，還可透過解說人員說明，了解國軍戰備訓練之辛勞。

龍門閉鎖陣地 一窺軍事坑道樣貌

「龍門閉鎖陣地」是澎湖首座、也是目前唯一開放的閉鎖型地下軍事坑道。坑道全長705公尺、寬約60至80公分、高約2公尺，可容納150員步兵，坑道內目前設有30機槍、軍用望遠鏡、仿真57戰防砲、步槍模型等，為豐富旅客的戰地體驗，坑道內陸續增設多項體驗設施，包含50機槍、兵棋臺、投影設備、戰地砲擊音效設備，讓遊客感受龍門閉鎖陣地的軍事氛圍。

其中，50機槍為歷史悠久的重機槍，一般裝載在戰車或裝甲車上，僅槍管的長度就達114公分，有效射程可達1800公尺，亦可用在低空防衛，可現場感受其威風凜凜的懾人氣勢；另戰爭音效迴盪在狹窄黑暗的坑道中，讓遊客彷彿置身槍林彈雨的戰爭實境中；兵棋臺可鳥瞰整個龍門閉鎖陣地，並體驗以指揮官的視角進行軍事推演，絕對不虛此行。

陽明山40砲陣地紀念公園 展示退役高射砲

「陽明山40砲陣地」紀念公園前身為空軍防空砲兵部隊駐守的陣地組之一，現為除役的M1-40mm高射砲展示園區，是戒嚴時期保護草山行館的軍事重地，直至民國76年解嚴後，軍事管制逐漸縮編，同時配合地區發展及政策變遷，該陣地才卸下防空及守衛的任務。

經臺北市工務局大地工程處整修後，增添入口意象、3D彩繪、迷彩裝飾、解說牌及休憩平臺等，並將昔日拖砲路徑改建為步道，美化周邊環境後，於104年底完工，並於隔年1月取名「40砲陣地紀念公園」，成為陽明山國家公園中，一處結合社區、休憩、軍事記憶及教育意涵的景點。

漯底山自然公園 完整保存軍事設施

「漯底山自然公園」原為陸軍43砲指部轄屬漯底山砲兵連營區，自日據時期起便是軍事駐紮重地，為高屏平原西北側臨海地區一處重要制高點，可瞰制大、小崗山和彌陀街區，遠眺北高雄海岸壽山、永安漁港和興達港一帶。部隊於民國95年搬遷後，交由高雄市彌陀區公所代管，並經整建、綠化，成為一座兼具全民國防教育與休閒功能的自然公園。

公園內保留部隊中山室、營舍、崗哨、地下碉堡、彈藥庫和重砲陣地等軍事設施，呈現昔日官兵在此駐守，勤訓精練捍衛家園的氛圍；其中，觀測所改建的瞭望臺，是遊客360度俯瞰海岸線、觀賞空軍官校機場軍機起降英姿，以及欣賞夕陽景致的最佳地點。

金門獅山砲陣地8吋榴砲，有「威鎮金東」、「金東第一砲」之美譽。（金門縣政府觀光處提供）

砲操表演呈現早期戰地場景。（金門縣政府觀光處提供）

坑道入口處以大面積偽裝網覆蓋，呈現濃厚軍事色彩。（本報資料照片）

坑道內設置砲堡等設施，完善禦敵效能。（本報資料照片）

陽明山40砲陣地紀念公園內陳展除役的40砲。（臺北旅遊網提供）

「平封戰啟」的重砲陣地，彷彿還能聽到砲兵官兵戰備待命時，下達射擊口令、跳砲操的緊張氣息。（本報資料照片）

砲兵觀測所改建成瞭望臺，是俯瞰海岸線，欣賞夕陽景致的最佳地點。（本報資料照片）