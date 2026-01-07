【軍事好好玩】碉堡轉型公共空間 化身城市新亮點

記者李承勳／專題報導

走訪臺灣各地的山林與海岸，不時會意外遇見這樣的景象，一座佇立的混凝土碉堡，方正結構搭配狹長射擊口，彷彿至今仍守望著昔日的防線。這些遺跡正是戰時軍事防禦需求的產物，也成了臺灣風景中最特殊的歷史印記。如今，這些退役碉堡在政府推動全民國防政策下，轉化為兼具教育、歷史與觀光功能的據點，吸引旅人、攝影愛好者或好奇的遊客駐足拍照，感受其所承載的歷史記憶。

雙連坡碉堡公園 軍民共融

昔日營區華麗轉身，化身全民共享的樂活公園。位於桃園的「平鎮雙連坡碉堡公園」原為軍事營區，後經政府協商、規劃，以原有碉堡、崗哨與自然生態為基底，結合軍事風格彩繪、精神標語及多項適合各年齡層的遊樂設施，打造共融開放式公園，成為民眾休憩與遊憩的新選擇。另園區陳展105公厘榴彈砲與除役M41A3戰車，呼應該處的軍事歷史脈絡，也讓孩童在遊戲之餘，認識國軍的軍事裝備。

新竹市康樂公園 戰機吸睛

為傳達全民國防理念，讓民眾更了解國軍建軍與備戰的歷程，國防部將各式除役武器裝備提供給地方政府及教育機構，作為靜態展示使用。走進新竹市東大路上的康樂公園，最吸引民眾目光的，除了編號 4398 的 RF-104G 戰機外，還有一座防空碉堡。該碉堡建於二戰末期，主要負責防護通往機場的道路，屬於陸路型防空碉堡，如今重新以迷彩塗裝修復後，成為康樂公園的地景特色之一。

臺中都會公園 碉堡隱身林間

位於臺中市西側的大肚山臺地，不僅擁有壯闊地形與豐富生態，也隱藏著一段鮮為人知的軍事歷史。沿著園區步道漫行，時而可見隱身林間的灰色碉堡，這些碉堡曾是守護臺中的重要防線。從二戰末期到戰後，國軍曾在大肚山部署火砲陣地，形成綿密的防禦火網，以保護當時的水湳機場與清泉崗基地。儘管砲火聲早已遠去，碉堡仍完整保存，替這片臺地增添低調而深沉的歷史魅力。

水交社文化園區 雷虎故鄉

座落於臺南市南區的水交社日式宿舍群，亦為空軍雷虎特技小組的故鄉，歷經歲月變遷後，臺南市政府將其列為指定古蹟，並辦理老屋修復與環境活化，成立「水交社文化園區」。園區重要地標「桂子山」為府城少見的丘陵地形，具有獨特歷史意義，不僅在戰後成為觀測日蝕的絕佳場域，也因可遠眺海岸線而享有「汐見之丘」美稱，經市府重新規劃啟用後，成為臺南市的新興亮點之一。

臺東鯉魚山 軍事遺跡探尋

位於臺東市西側的鯉魚山，因山形狀似鯉魚蜷臥而得名。在二戰末期，日軍為防範美軍登陸所設置的碉堡與防空洞，現已納入鯉魚山公園範圍，與忠烈祠、砲臺等設施共同形成歷史遺址群，成為兼具軍事歷史教育、健身休憩與賞鳥視野的熱門去處。在春天櫻花及秋季臺灣欒樹盛開時，使山頭呈現繽紛景致，每年 4 月至 5 月，更是知名的賞螢季節。

雙連坡碉堡公園由昔日軍事營區搖身一變，成為桃園熱門景點。（本報資料照片）

園區展示退役M41A3戰車，成為親子留影的熱門景點。（本報資料照片）

公園內陳展退役RF-104G戰機，懷舊的原機塗裝吸引不少軍事迷朝聖。（本報資料照片）

防空碉堡記錄二戰末期的歷史背景，深具全民國防教育意義。（本報資料照片）

位臺中都會公園北側停車場的3號圓柱型反空降碉堡。（臺中都會公園管理站提供）

鯉魚山碉堡是日軍二戰時期所遺留的戰備遺址。（本報資料照片）

鯉魚山步道沿途可見砲管等遺跡，增添軍事色彩。（本報資料照片）

園區內展示古文物及飛機模型，見證空軍歷史。（取自臺南旅遊網）

「水交社文化園區」的桂子山碉堡是太平洋戰爭末期，日軍所建造的小型水泥防空洞。（取自水交社文化園區臉書）