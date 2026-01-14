【軍事好好玩】那霸基地「美麗島航空祭」 精銳軍武亮相 大秀戰力

記者張雅淳／專題報導

日本航空自衛隊那霸基地日前舉行「美麗島航空祭2025」營區開放活動，規劃空中飛行展示、地面裝備陳展及多項互動體驗，吸引國內外航空軍事迷踴躍參與；主辦單位估算，參觀人數約3萬餘人。活動現場依動線串聯展示區與體驗區，民眾除可近距離觀察各型航機及防空、反艦飛彈系統，透過自衛隊隊員解說，了解單位任務特性，不少親子家庭駐足拍照聆聽，現場氣氛熱絡。

聯合編隊飛行 展現協同效能

空中展演由駐防那霸的第204、304飛行隊F-15戰機率先起飛衝場，以低空高速通過與機動課目揭開序幕；緊接著安排F-15、T-4、P-3C與U-125實施編隊飛行，展現各型機協同與空域運用。隨後，由那霸救難隊與那霸直升機空輸隊出動UH-60J、UH-60JA及CH-47J實施聯合編隊飛行，呈現救難與運輸支援能量。

午後時段同樣精采，F-15再度登場帶來機動飛行表演，並安排F-15與第603飛行隊E-2C空中預警機進行「緊急升空掛彈」展示，呈現警戒待命、掛載武器到起飛出動的戰備流程；另由F-15與E-2D接續實施緊急掛彈起飛展示，讓民眾近距離看見部隊即時應變出動的實際情況；考量到近期周邊空情動態頻仍，戰機隨時可能因任務需要緊急升空、轉入巡邏，主辦單位因此將今年活動定位為「戰備航空祭」。

紅魔鬼大亮點 藍色衝擊波炫技

地面陳展方面，除多型軍機展示外，航空自衛隊亦設置防空裝備、警備部隊及軍機整備單位展示區，包含各型發動機等裝備，供民眾近距離觀察、認識任務配備；今年亦有美軍陸戰隊暱稱「紅魔鬼」VMFA-232派遣2架F/A-18參與陳展，成為會場一大亮點，不少航迷在展示區前駐足拍攝、交流討論，增添營區開放活動可看性。

午後重頭戲由有「藍色衝擊波」之稱的「Blue Impulse」飛行表演隊壓軸登場。儘管受天候條件影響，展演內容仍依現場空域與雲底視程彈性調整科目安排，精采度不減。除以俐落整齊的編隊完成4機編隊倒飛等具高辨識度的動作外，也接連帶來多項隊形變換與穿插科目，展現高度默契與精準操控；並以白色煙霧勾勒「キューピッド」愛心圖樣，隨後以經典高難度動作「コーク‧スクリュー」（開瓶器），呈現流暢旋轉與明快節奏。全程動作連貫、隊形精準，現場驚呼聲與掌聲不斷。

互動體驗吸睛 留下難忘回憶

除動靜態展示外，活動現場也充滿濃厚祭典氛圍：例如入場動線安排沖繩傳統舞蹈大遊行迎賓，節奏輕快、舞步活潑，讓現場快門聲此起彼落；沿途小吃攤位林立，章魚燒、炒麵等香氣四溢，讓民眾品嘗在地美食。

互動體驗同樣吸睛，包含消防車放水體驗、與F-15戰機拔河比賽等活動，讓親子族群在歡笑聲中留下難忘回憶；舞臺區則由南西航空音樂隊、沖繩在地表演輪番登場，搭配那霸航空自衛隊太鼓隊震撼鼓陣、警備犬表演與航空自衛隊學生隊儀隊操槍展示等，內容緊湊、高潮迭起，讓民眾在輕鬆氛圍中更貼近航空部隊的日常與專業。

「藍色衝擊波」在基地上空翱翔，劃出俐落航跡，展現精湛飛行技術。（記者洪健元攝）

T-4教練機（右1）和F-15戰鬥機編隊進行空中分列式。（記者洪健元攝）

「藍色衝擊波」在動態展演前一列排開，場面壯觀。（記者洪健元攝）

美軍陸戰隊暱稱「紅魔鬼」VMFA-232派遣2架FA-18參與陳展，成為會場一大亮點。（記者張雅淳攝）

「藍色衝擊波機隊」降落後，進行「大象走路」滑行操演。（記者張雅淳攝）

航空祭場邊體驗活動別出心裁安排「過山車」體驗。（記者袁銘駿攝）

沖繩那霸基地營區開放期間展示的愛國者PAC-3防空飛彈系統。（記者李明澤攝）