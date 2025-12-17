【軍事好好玩】金門日報 見證時代變遷

記者林睿奕／專題報導

迄今仍活躍於金門地區的金門日報社，為當地唯一報業，且是我國2處仍由地方政府經營的報社之一。其創刊於民國54年，已營運長達60年，始終為金門地區居民與國軍官兵記錄外島發展。隨著媒體轉型，《金門日報》不再只侷限於發行紙本報紙，也推行電子報網站，致力傳播金門地區最即時的資訊，為當地民眾建立完善的訊息平臺。

前身正氣中華報 激勵士氣

談及《金門日報》源起，前身為《正氣中華報》，追溯至37年由國軍第18軍在遂平所發行的《無邪報》，主要為激勵民心、鼓舞士氣。後隨著國共內戰發展，《無邪報》於38年跟隨部隊轉往江西，由時任第12兵團司令的胡璉將軍將其正名為《正氣中華報》。同年《正氣中華報》輾轉廣東潮汕、金門、臺北等地，最終跟隨第12兵團及胡璉將軍再次遷往金門復刊。

廣告 廣告

起初《正氣中華報》每日出版鉛印4開1張，只有2版，第1版是新聞，第2版是戰友園地，以刊載中央社、軍聞社和地方軍中新聞為主，免費供軍民閱讀。同年12月19日，內容增加為4版，第1版為全國性新聞，第2版為教育與訓練，第3版為藝文版反攻副刊，第4版則地方性新聞。

兩報並行 嚴格管制保密防諜

45年頒布「金門、馬祖地區戰地政務實驗辦法」，於金門及馬祖地區成立「戰地政務委員會」，《正氣中華報》隨即於47年改隸金門戰地政務委員會。54年，時任社長謝海濤鑑於金門地區無專屬於地方的報紙，以變更登記方式，向內政部辦理「正氣中華報辦更為金門日報」登記，又向國防部再辦理《正氣中華報》，於是催生了2份報紙同時印刷發行。《正氣中華報》主要針對防區官兵發行，以軍中新聞為主；《金門日報》則以地方居民為對象，主要報導地方新聞。由於當時金門地區為戰區，有相當嚴格的保密規定，2份報紙均不接受訂閱也不能流通，不能攜出境，郵寄包裹信件絕不能夾帶，安檢查出沒收處置，以確保當地情報不會流出。

值得一提的是，實施戰地政務時期，鑑於地區酒箱、酒盒、貼花紙等印製需要，並抑止地區人口外流，增加就業機會，65年戰地政務委員會下令《金門日報》成立彩印所，首批彩色紙盒成品於66年3月21日正式出廠交貨，後擴大服務項目，陸續增添平版、貼花、燙金及瓦楞加工等設備加入營運。由於開放自由市場競爭，印刷廠營運困難，決定停止對外營業，只自行印製報紙之出版任務。

推行電子報 擴大資訊傳播

81年，戰地政務時期正式結束，回歸地方自治，《金門日報》歸由縣營，《正氣中華報》由金防部接手以週刊形式發行。88年，《金門日報》第1、4版正式改為彩色印刷；95年10月引進四色印刷機，同年12月1日5、8版亦改為彩印版。隨著網路普及，《金門日報》也於90年自行架設網站，提供網站新聞，邁入資訊時代里程碑，105年開辦免費下載閱讀電子報，進入全版電子報紙新時代，又於109年開辦「即時新聞」，提供鄉親即時之重大新聞訊息，持續承接地方資訊傳播平臺，記錄金門地區風土民情。（系列三）

《金門日報》創刊於民國54年10月31日。圖為金門日報社大門。（金門日報提供）

金門日報社邁入全版電子報紙新時代可線上免費下載閱讀電子報。（金門日報提供）

民國55年1月21日《金門日報》報導「戰地軍民歡渡春節」，大家歡喜迎新年。（金門日報提供）

民國38年國慶當天製作紀念特刊，勉兵團官兵同志。（金門日報提供）

民國58年2月17日（正月初一）的《金門日報》第2版，刊登6張黑白照片，生動記錄當年的春節風貌。（金門日報提供）