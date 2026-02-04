【軍事好好玩】飛行員頭盔演進 見證科技進步

記者林睿奕／專題報導

由美國巨星湯姆克魯斯主演的系列電影《捍衛戰士》中，飛行員佩戴酷炫頭盔的模樣，無非是當代人們對於戰鬥機飛行員的形象代表，但鮮少有人知道飛行員頭盔的演進，而收藏家張榮成多年來在美、日等地收集各式飛行員頭盔，透過珍藏不同時代的頭盔，記錄其演變與歷史。「飛行員頭盔不只看起來很帥氣，它也是飛行員最不可或缺的裝備！」接下來便透過張榮成的收藏，一同領略飛行員頭盔的演進。

最初以皮革做防護

飛機誕生之初，飛行員首先沿用原本用於賽車運動的皮革頭盔作為頭部防護，隨著飛行高度及速度的提升，逐漸演變為將棉絨加入皮革頭盔的內裡，以抵禦高空、高速飛行帶來的嚴寒，同時也開始佩戴護目鏡，保護飛行員眼睛。隨著一戰爆發，無線電愈發普及，飛機也投入戰爭之中，飛行員的皮革頭盔開始安裝耳機，並加上咽喉式麥克風，使通信能在開放式座艙中有效對抗強風與機體震動，並提升使用便利性。

緊接著，在二戰中，隨著飛行高度提升、空氣日益稀薄，氧氣面罩逐漸成為飛行員與機組人員標準裝備，皮革頭盔逐漸發展成整合氧氣面罩及面鏡。在二戰至韓戰期間，飛行員緊急求生裝備更加先進，為提供在跳傘脫離機體時有更佳的頭部防護，皮革頭盔逐漸被硬式頭盔取代，咽喉式麥克風也逐漸整合至頭盔或面罩上，提升佩戴的舒適性。

冷戰全罩式 現代頭盔雛形

冷戰期間，開始出現全罩式飛行頭盔。1950年代所誕生的U-2偵察機，其飛行員便是佩戴全罩式的MA-2壓力頭盔，其能與增壓服緊密結合，確保飛行員在低壓環境中駕駛飛機；而這類增壓服與全罩式頭盔的設計理念，更催生出後來的太空服與頭盔。越戰前後，飛行員的傳統護目鏡被整合在頭盔上的內建遮陽面罩取代，逐漸形成現代飛行員頭盔的雛形。

飛行員專屬貼紙 美海軍獨有文化

值得一提的是，美國海軍的飛行員因多在海上飛行，因此在頭盔上貼有反光貼紙，以便在墜海時更容易被發現。這些貼紙可說是五花八門，除貼有自身飛行中隊的隊徽外，飛行員也會自行設計專屬貼紙，或彩繪自身代號的名字或象徵，從《捍衛戰士》系列電影中，便可見到海軍飛行員獨特的頭盔文化。而空軍飛行員為避免被發現，不會在頭盔上進行彩繪，但飛行速度較慢的直升機或轟炸機飛行員的頭盔，顏色則以草綠色為主，甚至貼上迷彩貼紙，以加強隱蔽性。

《捍衛戰士》系列電影中，可見到海軍飛行員獨特的頭盔彩繪文化。（記者林睿奕攝）

菲力貓手裡拿著一顆點燃引信的炸彈，這是美國海軍 VF-31（雄貓戰機中隊，現為VFA-31）中隊的標誌性圖案。（記者林睿奕攝）

美國海軍飛行員會在頭盔貼反光貼紙，使其在墜海時更容易被發現。（記者林睿奕攝）

為避免被地面上發現，空軍飛行員會在頭盔貼迷彩貼紙，以加強其隱蔽性。（記者林睿奕攝）

咽喉式麥克風，使通信能在開放式座艙中有效對抗強風與機體震動，並提升使用便利性。（記者林睿奕攝）

「第2代聯合頭盔瞄準系統（JHMCS II）」 （取自摩洛哥空軍「X」帳號 ）