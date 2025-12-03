【軍事好好玩】馬祖日報 記錄在地生活

編按：

金門、馬祖、澎湖及東引等外離島地區，早期透過軍報刊載國家要聞及政令宣導，進一步凝聚民心士氣與充實精神生活；為使讀者了解各報社歷史的更迭推演，及其與戰地文化的相關性，本報透過親赴前線採訪、大量資料蒐集等方式製作系列報導，期引領讀者見證軍報的榮光與傳承。

記者林睿奕／專題報導

《馬祖日報》是連江縣地區唯一報業，也是我國目前唯二仍由地方政府經營之報社。創刊於民國46年，迄今已營運68年，記錄當地居民與國軍官兵超過一甲子的時光。因應媒體轉型，《馬祖日報》不僅持續推出紙本報紙，也架設電子報網站，即時提供第一手資訊，為馬祖地區建立完善的訊息平臺。

前身為登步報 主要發行部隊

《馬祖日報》前身為《登步報》，是為了紀念登步大捷而誕生，當時每10日發行1份，主要發行於部隊；隨著國軍部隊進駐馬祖地區，於44年元旦更名為《馬祖日報》，隸屬於馬祖守備區指揮部。由於船期關係，由臺灣寄出的報紙抵達馬祖時，內容均為過往消息，因此當時《馬祖日報》是由軍聞電臺抄收中央社新聞簡訊，再由譯電員轉譯，每日發行8開大小單張報紙，並發行至46年8月26日。

45年，時任總政治部主任蔣堅忍中將於端午節前往高登巡視時，深知馬祖交通不便，官兵無報可讀，乃有發行鉛印日報之意。46年，時任軍聞社社長漆高儒前往馬祖敬軍，也深感馬祖軍民對新聞的需求，於是建議創設鉛印日報，返臺後立刻向蔣堅忍主任建議，立即獲得支持，由總政治部、軍友總社各撥籌備專款10萬元，並下令組成籌備小組，由漆高儒、《青年戰士報》（後改名青年日報）社長蕭濤英及國防部印製廠黃廠長為籌備委員，漆高儒任召集人，並任命徐搏九為執行幹事，負責執行工作，並於8月3日運抵鉛印排版印刷設備至馬祖，歷經1個月整理，《馬祖日報》於9月3日正式復刊，推出共有4版面之報紙，除提供中央社新聞資訊外，也開始報導地方新聞，並設有藝文園地，提升地方藝文氣息。

隨著戰地政務開始實施，53年《馬祖日報》改隸馬祖政務委員會，由馬祖防衛司令部政戰主任兼政委會秘書長為發行人，社長由軍職派任，員工為依法任用之公務人員，正式聘用民眾，為地方增加工作機會，並徵調少部分軍職，擔任主管職務。71年首次改版，軍版、地方版正式分離，民間新聞開闢獨立專版，成為新聞版面主角。

轉歸縣營 豐富在地資訊

81年，戰地政務時期正式結束，回歸地方自治，《馬祖日報》隨即歸由縣營，確立為完全地方性之報紙。為秉持改革創新理念，提升報紙品質，便著手規劃電腦化作業，82年報慶時，正式從傳統鉛印排版步入電腦排版。

隨著媒體趨勢發展，《馬祖日報》於88年架設電子報網站，跨越空間、時間傳遞訊息，同年9月3日電子報重新改版，除每日新聞資訊快速上網外，並增設「政商服務」、「交通資訊站」、「鄉土文學」、「氣象報告」、「投稿信箱」等服務，為在地居民提供更豐富的即時資訊。時至今日，《馬祖日報》仍是當地唯一報業，因現今獲取資訊便利，近年則著重於連江縣管轄的四鄉五島地方新聞，持續發揮新聞媒體專業，記錄在地風土民情。（系列一）