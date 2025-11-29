軍事威攝不斷！陸委會曝中國大規模建設5地點：可能積極準備對台衝突

記者楊士誼／台北報導

陸委會日前公布10月份「大陸情勢季報」，在軍事篇中指出，據衛星圖像顯示，中共正在東部沿海地區行大規模建設，可能在積極準備對台衝突，並成為威攝台灣的助力，陸委會並點出包括上海浦東海軍基地、浙江樂清灣海軍設施、福州長樂國際機場、廈門大嶝島翔安國際機場、漳浦直升機基地，五個地點在對台作戰中都有其功能。

陸委會引述華爾街日報報導指出，衛星圖像顯示中共正在東部沿海地區進行大規模基礎設施建設，包括空軍和海軍基地，可能積極準備應對今後可能爆發的台灣衝突，並成為軍事威懾台灣的助力。而從北到南共有五處地點：

1. 上海浦東海軍基地，陸委會說明，此處近年興建地下儲油罐、鐵路支線和兩棲基地，今年 5 月該基地停靠 10 餘艘兩棲艦艇，包括 1 艘 075 型兩棲攻擊艦，總計可運送約 5,000 名士兵。

2. 浙江樂清灣海軍設施，陸委會指出，該處新建大型碼頭泊位，可供大量艦艇運作。

3. 福州長樂國際機場，陸委會也指出，近年該地新增水上跑道，提供更多飛機運作空間作爲軍事備用。如前沿加油站和物資中轉站。

4. 廈門大嶝島翔安國際機場，陸委會說，該島填海造陸面積擴大 1 倍，且距離金門僅 3.7 公里，平時作為航空貨運物流樞紐 且配備強大的鐵公路連接，必要時可轉作軍事用途。

5. 漳浦直升機基地，陸委會也說，此處新增直升機停機坪和維修機庫，可用於奪取澎湖群島的前進基地，並為後續登陸台灣鋪墊等作用。

陸委會另指出，多方訊息顯示，俄羅斯正協助中共提升符合奪島作戰需求的空降和特種作戰能力，此前也傳出俄羅斯在2023年同意向共軍提供1個空降營特種部隊所需的整套武器裝備，同時為操作人員和技術人員提供全周期裝備使用與培訓，並正轉讓相關技術，使中共能夠透過本土化生産和現代化改造，實現同類武器裝備的規模化製造。

陸委會續指，中方還要向俄方採購37輛輕型兩棲突擊車、11輛輕型兩棲反坦克自走火炮、11輛空降裝甲運兵車以及數輛指揮偵察車及指揮車，並提出改裝和性能升級需求，還希望俄方能提前交貨。此外中共可能向俄方採購伊爾-76 型（IL-76）遠程運輸機和伊爾-78 型空中加油機空投系統，可投放空降突擊車、自走砲、裝甲運輸車、偵察指揮車，包括以「三連投」方式投放（指從運輸機三個不同艙門，包括後機與左右艙門以短時間連續完成多組裝備或人員投送方式），俄方也將向中方供應武器彈藥。

