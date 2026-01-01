軍事專家研判：火箭彈將成攻台主力威脅國安 我政府卻仍耗費研發反導飛彈

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導

中共解放軍東部戰區30日在台灣周邊海空域舉行代號「正義使命2025」海空軍事演習，發射27枚遠程火箭，第一波17枚火箭彈落於基隆東北方72浬外，第二波10枚則落在台南西方約50浬處，鄰近我24浬鄰接線。國防部前聯合情研中心副主任孫秉中上校發表專文指出，擔任射擊任務的是PHL-191遠程箱式火箭砲，研判未來將取代短程彈道飛彈，成為攻台主要火力裝備，對台灣國防安全構成極嚴重威脅；但政軍高層卻仍執意要耗鉅資研發反導功能防空飛彈。

廣告 廣告

解放軍對台軍演發射27枚遠程火箭。圖為解放軍東部戰區微博釋出東部戰區發射遠程火箭彈情形。（圖／中國解放軍東部戰區微博）

孫秉中曾任陸軍軍情處情研組長丶國防部情報次長室情研中心副主任，陸軍上校退役，長期專研中國軍情動態及研析，去年也參與民間主辦的總長級兵推，當時與前國防部副部長徐衍璞上將在「紅組」擔任「攻擊軍」的角色。

孫秉中去年10月曾指出，解放軍火箭軍短程彈道飛彈裝備已開始陸續退役，也未見新型號短程彈道飛彈接續研發，然而解放軍的PHL-191卻大量部署部隊，其射程涵蓋台灣全境，研判未來PHL-191將會取代短程彈道飛彈成為攻台時的主要火力投射裝備。

孫秉中表示，此次軍演從中共東部戰區微博視頻號發布的遠端火力實彈射擊畫面上來看，解放軍遠火部隊擔任射擊任務的是PHL-191遠程箱式火箭砲（從地理位置上研判，應是第73集團軍砲兵旅所屬部隊），射擊使用彈藥是370公厘火箭彈（射程300公里），目標區研判是在彭佳嶼以北的海域（國防部宣稱其「落彈區散布在我24浬線周邊」），目標區海面雖未布設標靶，但從無人機實時回傳的畫面上來看，彈著點相當集中，所有火箭彈落點散布範圍不超過50米，相當於精準打擊。

孫秉中表示，目前解放軍陸軍各集團軍與新疆、西藏軍區所屬砲兵旅均編制有一個PHL-191營（12輛發射車），另外東部與南部戰區各直屬一個遠程火箭砲旅（研判下轄四個PHL-191營），合計有23個PHL-191營，276輛發射車。未來如果發生台海戰事的話，解放軍至少可以調集東部、南部戰區所屬的PHL-191營投入作戰，將對台灣的國防安全構成極為嚴重的威脅。

孫秉中認為，未來PHL-191將取代短程彈道飛彈，成為攻台時的主要火力投射裝備。他質疑，面對如此巨大的敵情威脅變化，政軍高層卻仍然執意要耗費鉅資繼續研發具備反導功能的防空飛彈，這難道不是一件令人匪夷所思的事情？

對於政府要以1.25兆軍事特別預算，打造包括「台灣之盾」在內的軍事防衛網，強化不對稱作戰力，孫秉中也質疑，不知道能不能發揮預期的功效？因為政府迄今都尚未提出詳細的規劃內容，致使外界根本無從予以評論，但是除了防空的威脅以外，難道政軍高層對於PHL-191擺在眼前的威脅，都無動於衷嗎？

孫秉中說，期望經過此次「正義使命-2025」軍演解放軍實施PHL-191實彈射擊訓練之後，能夠「喚醒」政軍高層的關切與重視。

更多FTNN新聞網報導

解放軍再軍演 鄭麗文：沒天真幻想中國大陸停止軍事準備行動

解放軍明再繞台軍演 民眾黨批「魯莽行徑」籲中國立即停止

解放軍頻演習麻痹台灣社會、範圍「越靠越近」 前藍委預言：再接近就要登陸斬首了

