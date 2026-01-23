軍事專家胡振東破解飛彈洗地迷思 直言中國唯一勝算是這種方法

胡振東（Tony Hu）曾在美國空軍服役長達27年，擔任過美國國防部中國與台灣事務官員，亦曾於美國在台協會及大型國防企業任職，擁有國防政策制定、研究與跨國軍事合作深厚經驗。 圖：TaiwanPlus提供

[Newtalk新聞] 國際局勢快速變化，台灣常出現於全球新聞版面，但國際觀眾如何看懂台海局勢？TaiwanPlus現正熱播的15分鐘議題科普節目《Now You Know》從此痛點出發，邀請前美國防官員胡振東（Tony Hu）、國家太空中心主任「火箭阿伯」吳宗信、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農、記憶體企業營運長馬可‧梅茲格等各領域專業人士進行快節奏短訪，深入淺出破解複雜議題。胡振東在專訪中直言「戰爭早已開打，而中國唯一勝算僅有『斬首行動』」。

胡振東曾在美國空軍服役長達27年，擔任過美國國防部中國與台灣事務官員，亦曾於美國在台協會及大型國防企業任職。他擁有國防政策制定、研究與跨國軍事合作深厚經驗。在《Now You Know》節目的訪談中，胡振東說明，台灣的軍事實力和國際壓力，都將使中國難以入侵，並分析「飛彈洗地」、長期封鎖為何難以實現。

胡振東指出，中國唯一勝算在於對台灣領導層實施「斬首行動」，並依靠「第五縱隊」與親中團體協助，在其他國家介入前快速完成。但發動此舉前需先集結部隊，而這將被外國發現，並讓台灣有預警時間。胡振東也提醒觀眾，目前資訊戰會是比傳統軍事手段更需注意的課題，包括美國也深受中國、俄羅斯假訊息攻勢之害，因為「對中國而言，戰爭早已開打」。

胡振東在《Now You Know》的訪談吸引各界關注，於Youtube累積超過33萬次觀看，並被多家媒體引用。胡振東回想自己的受訪初衷表示，他非常關心台灣的安全，「因為我和太太都非常喜歡在這裡生活。我認為，此刻站出來發聲、爭取支持，建立堅實的自我防衛能力，以守護台灣的自由與民主體制，是非常重要的。同時，我也想反制中國的認知作戰，因為其目的是在台灣社會中散播失敗主義。」

除了胡振東以外，該節目也請到多位重量級受訪者，從不同面向呈現台灣的韌性建設，包括：被稱為「火箭阿伯」的國家太空中心主任吳宗信，分享台灣正努力加強低軌衛星設置，確保海底電纜因戰爭或自然災害受損時，對外通訊仍保持暢通；吳怡農則呼籲國人為天災人禍做好自我準備，備妥緊急避難包與制定避難計畫，「許多烏克蘭朋友都提到，要是有在2022年開戰前做更多準備就好了。」以及擁有逾25年業界經驗、來自德國的半導體產業專家馬可‧梅茲格（Marco Mezger），解說台灣在先進晶片製程與全球供應鏈之所以難以取代，是累積了50年的血汗與經驗才有的成果，非瞬間就能被對手超越。

《Now You Know》為TaiwanPlus系列短訪節目，聚焦台灣的防衛韌性，將複雜議題化為每集約15分鐘的快節奏問答，邀請專家以容易理解的敘述，介紹軍事、太空、外交、半導體等領域的真實情況。全系列兩季共12集，目前正陸續於TaiwanPlus官方網站及YouTube頻道上架。收看連結： https://www.taiwanplus.com/shows/documentary/other/555/now-you-know-taiwans-resilience

