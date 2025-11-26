軍事專家轟 診斷錯誤投錯藥方

賴清德總統26日宣布為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，未來8年將投入1兆2500億元經費打造先進防衛作戰體系。（范揚光攝）

賴清德總統26日宣佈1.25兆元國防特別預算案，前陸軍司令李翔宙批建軍預算規畫的方式只會掏空國家；戰略學者張競指出，投入再多軍費只是「診斷錯誤、投錯藥方」，台北無法與北京展開軍備競賽。

聽聞賴總統直接喊出1.25兆特別預算，李翔宙「氣到都不想說話」。他表示，建軍規畫哪有從上而下，自己決定一個數字，再交由軍隊照著做，如此討好他國，只會掏空國家，而且美國總統川普真的會感激嗎？且建軍規畫有嚴謹程序，這個1.25兆的數字，由何而來？不應是先把數目金額框出來；建軍須依敵情威脅、作戰構想，再打裝編訓，由下而上，經過幕僚完整作業規畫，而不是先設定好金額，再交代下面去分配。

張競認為，綠營執政以來，對於國防軍事預算向來都是出手大方，最大原因就是倍感威脅，而根源在於兩岸政治關係激化不睦所致。他表示，台灣社會對於永無休止地投入軍事預算，早就浮現負面聲浪，許多軍事投資案，各項質疑與指控不斷。

如今，政府再度投入高額國防預算建軍，假如能夠獲得國人正面回應，對綠營來說這大筆預算當然划得來。

張競指出，台北無法與北京展開軍備競賽，在國防軍費上加碼，完全無法對中國大陸決策體系產生任何戰略嚇阻效應；假若台北認為砸下1.25兆新臺幣可以讓解放軍不敢來犯，北京更可以砸下5.21兆人民幣宣示決心。美蘇當年軍備競賽，最後蘇聯拖垮解體，台灣國力更不能比。

國防安全研究院學者蘇紫雲則分析，大幅增加國防預算所造成財務的負擔，是長年的結構性因素，因為中央政府總預算僅占GDP約16％，遠落後於民主國家的平均30％；而這也是造成台灣薪資水準長年成長緩慢的原因，因為政府沒有足夠資源投入公共建設，使得經濟擴張集中在私部門導致財務分配緩慢。

蘇紫雲表示，現階段政府應加強成本管理，也有責任向社會溝通，甚至討論調整《預算法》、《舉債法》之可能。