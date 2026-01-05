軍事干預還沒完！川普還點名哥倫比亞、墨西哥、格陵蘭 古巴人也剉咧等

編譯張渝萍／綜合報導

美國總統川普2026年伊始對委內瑞拉採取的軍事行動震驚全球，但恐怕川普的「干預」行動尚未結束。哥倫比亞、墨西哥、格陵蘭都被點名，地緣政治恐怕還會有更多震盪。

在對委內瑞拉發動攻擊後，川普還點名哥倫比亞、墨西哥與格陵蘭。（圖／翻攝自X平台 @RpsAgainstTrump）

川普：哥倫比亞「病得嚴重」

CNN 4日報導，美國總統川普4日晚間在空軍一號上對記者暗示，哥倫比亞可能也在他的軍事干預範圍中。

川普說：「哥倫比亞也病得很重，由一個病態的人掌控，他喜歡製造古柯鹼並賣到美國，但他不會再做太久了。」當記者追問是否未來會對哥倫比亞展開「行動」時，川普回：「聽起來不錯」。

川普：墨西哥要處理好毒品

不僅如此，川普也把注意力轉到美國南邊的鄰居墨西哥，「墨西哥必須把事情做好，因為毒品正經由墨西哥大量流入，我們將不得不採取行動。」

川普說，他曾多次向墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）提出派遣美軍協助，但「她有點害怕」。

川普：古巴會自己倒下

而對於古巴，川普重申前一天的說法，他認為古巴會自行垮台，「我認為它會自己倒下。我不覺得我們需要採取任何行動。」

然而，古巴人在前幾個月美國對委內瑞拉船隻發動攻擊期間，便憂心：「下一個是我們嗎？」

CNN記者表示，馬杜洛的落網，對古巴這個由共產政權而言，是命運的劇烈逆轉。因為古巴數十年來都高度依賴這個南美產油盟友所提供的大量援助。

記者稱，然而，自空襲發生後所接觸到的古巴人，最震驚的反而是美軍似乎能如此輕易地在毫無美方人員傷亡的情況下將馬杜洛帶走。

一名不願具名的哈瓦那居民表示：「幾十年來，先是（前委內瑞拉領導人）查維茲，後來是馬杜洛，一直警告美國會進行干預。但當這件事真的發生時，根本沒有人準備好。委內瑞拉花了數十億美元武裝軍隊，而我們沒有。」

古巴政府表示，在美國對委內瑞拉發動、以逮捕馬杜羅為目的的攻擊中，有32名古巴公民喪生。

川普：我們需要格陵蘭

川普也點名格陵蘭。他表示，從國家安全角度來看，美國「需要格陵蘭」。

他說：「我們需要格陵蘭……它現在在戰略上極為重要。格陵蘭周圍到處都是俄羅斯和中國的船隻。」川普強調，「從國家安全的角度來看，我們需要格陵蘭，而丹麥無法做到這一點。」

他還補充：「歐盟需要我們擁有它，他們也知道這一點。」

川普曾多次表示希望併吞格陵蘭。該地這是一座位於大西洋、資源豐富的巨大島嶼，也是丹麥的自治領土。然而，格陵蘭與丹麥皆堅決反對這項構想。

