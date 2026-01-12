軍事或非最佳選項？美參議員質疑對伊朗動武效果

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）伊朗當局面臨日益加劇的動盪之際，美國兩大黨部分國會議員質疑，對伊朗採取軍事行動，是否為美國的最佳作法。

伊朗最近爆發多年來最大規模的反政府抗爭，革命衛隊（Revolutionary Guards）將動亂歸咎於恐怖分子，並誓言捍衛執政體制。

美國總統川普未排除干預的可能性，但至少有兩位美國聯邦參議員在今天各大電視台的晨間節目中表達審慎立場。

共和黨參議員保羅（Rand Paul）在美國廣播公司（ABC）「本週」（This Week）節目中表示：「我不知道轟炸伊朗是否能達到預期效果。」

保羅與民主黨參議員華納（Mark Warner）都表示，對伊朗發動軍事攻擊非但無法削弱政權，還可能促使人民團結對抗外敵。

華納在「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）節目警告，對伊朗進行軍事打擊恐面臨風險，即讓伊朗人團結起來反對美國，「其凝聚力甚至會超過該政權原本所能達到的程度」。

華納說，歷史已證明美國干預的危險性。他認為，1953年由美國支持的推翻伊朗政府行動引發連串事件，最終導致該國在1970年代末期伊斯蘭政權的崛起。

「華爾街日報」今天報導，美國軍方與外交官員將於13日向川普簡報對伊朗的各種選項，包括網路攻擊以及可能的軍事行動。

伊朗表示，若美國發動攻擊，伊朗將鎖定美國的軍事基地作為打擊目標；但向來主張強硬外交政策的共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）表示，川普「需要激勵抗議者，並讓（伊朗）政權感到極度恐懼」。

葛蘭姆在福斯新聞頻道（Fox News）「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）節目中表示：「如果我是你，總統先生，我會殺掉那些正在殺害人民的領導層。你必須終結這一切。」（編譯：鄭詩韻）1150112