軍事活動升溫 FAA對委內瑞拉民航機發布警告

法新社報導，美國聯邦航空總署(FAA)21日以「軍事活動升高」的危險為由，對委內瑞拉領空的民用飛機發出警告。美國正在這個地區進行大規模的軍事集結。

FAA表示，由於「委內瑞拉境內和週遭地區的安全情勢惡化與軍事活動升高」，呼籲這個地區的飛機「審慎」。「威脅可能會對所有高度的飛機構成潛在風險，包括在飛越上空、飛機的起降階段，以及/或地面機場和飛機」。

華盛頓已派出航空母艦打擊群和其他的海軍軍艦、以及匿蹤戰機到這個地區，進行美方所說的旨在遏制販毒的部署，但此舉引發卡拉卡斯(Caracas)憂心美方的目標是政權更迭。

FAA發出這項警告之際，正值美國在幾天前將據稱由委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)領導的販毒集團認定為外國恐怖組織，有些人認為此舉可能預示美方將對馬杜洛政府採取軍事行動。

美軍自9月初以來已在加勒比海和東太平洋，對超過20艘據稱販毒的船隻發動攻擊，造成80多人死亡。但美國尚未公布這些被鎖定船隻走私毒品、或構成國家威脅的證據。