軍事活動升溫 FAA對委內瑞拉民航機發布警告
法新社報導，美國聯邦航空總署(FAA)21日以「軍事活動升高」的危險為由，對委內瑞拉領空的民用飛機發出警告。美國正在這個地區進行大規模的軍事集結。
FAA表示，由於「委內瑞拉境內和週遭地區的安全情勢惡化與軍事活動升高」，呼籲這個地區的飛機「審慎」。「威脅可能會對所有高度的飛機構成潛在風險，包括在飛越上空、飛機的起降階段，以及/或地面機場和飛機」。
華盛頓已派出航空母艦打擊群和其他的海軍軍艦、以及匿蹤戰機到這個地區，進行美方所說的旨在遏制販毒的部署，但此舉引發卡拉卡斯(Caracas)憂心美方的目標是政權更迭。
FAA發出這項警告之際，正值美國在幾天前將據稱由委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)領導的販毒集團認定為外國恐怖組織，有些人認為此舉可能預示美方將對馬杜洛政府採取軍事行動。
美軍自9月初以來已在加勒比海和東太平洋，對超過20艘據稱販毒的船隻發動攻擊，造成80多人死亡。但美國尚未公布這些被鎖定船隻走私毒品、或構成國家威脅的證據。
其他人也在看
高市重申推進與陸戰略互惠不變 陸要求落實對華承諾
日本首相高市早苗昨天重申推進與大陸的戰略互惠關係不變，希望建設有建設性的中日關係，「這個想法至今沒有任何改變」。大陸外交...聯合新聞網 ・ 1 小時前
宜縣114年國際移民嘉年華 11/30羅東文化工場熱鬧登場
宜蘭縣114年國際移民嘉年華「移民新力量、宜起向前行」活動將於11月30日在羅東文化工場熱鬧展開，邀請大小朋友一同來歡慶移民節！12月18日是國際移民日，也是移民節，宜蘭縣政府為響應「移民節」活動，表達對新住民之關懷與重視，提倡尊重移民人權及多元文化之精神，特別辦理國際移民嘉年華活動，並以「移民新力量、宜起向前行」為主題，希望遠從母國移居到宜蘭的新住民，可以展現多元民族的文化與量能，讓宜蘭鄉親們一起來體驗、瞭解多元族群的人文風情。宜蘭縣政府將於11月30日上午9時起，在羅東文化工場棚架廣場，帶來各項豐富、多元、有趣的動靜態節目，有印度傳統舞、緬甸民俗舞蹈、宜萱新住民兒童劇團、幸福女神團、大南澳客家舞蹈團、羅東高商原住民舞蹈團、愛你yo-印尼舞團和新聲音合唱團等精湛的演出，就是要帶給大家「新意盎然」的多元文化秀。另外還有免費異國美食和DIY體驗的「FUN新市集」。包括奧地利漫畫書籤、越南小斗笠髮箍、阿美琉璃彩珠串戒、客家彩繪魚、西班牙石頭小景、中式圖騰帆布包等DIY免費體驗；還有來自印尼香蘭椰絲糕和娘惹糕、日本吻仔魚丼飯和黃豆粉餅乾、越南白豆椰奶及彩虹水晶粽，傳統道地的客家九層糕、艾草魚台灣好新聞 ・ 1 小時前
不滿高市言論！中國貫徹戰狼外交！專欄作家"這樣評"！
論壇中心/綜合報導中日兩國因日相高市早苗「台灣有事」論，關係降到冰點，中國祭出連串反制措施，從觀光施壓到禁日本水產，就連原定下周在澳門舉行的中日韓文化部長會議也喊停，G20峰會也不和高市見面，鐵了心「戰狼外交」到底。＜更多內容請看影片連結＞專欄作家吳崑玉在《頭家來開講》節目中表示，中國以前處理外交關係的部會叫做「禮部」，講得就是禮貌，沒有禮貌就不用搞外交了，直接交給兵部處理，吳崑玉批，中國現在搞戰狼外交，完全違反這個準則，例如說手插口袋的畫面，這樣子侵犯性的舉動，不只得罪的當事國家，其他的國家也會覺得，「中國的外交官員就這水準」，誰還願意跟你打交道，吳崑玉更說，中國自己搞成這樣，為了穩固政權向國內的小粉紅大內宣，「受傷的是自己的國際形象，在未來絕對是一場災難」。原文出處：教訓高市早苗！落實戰狼！吳崑玉：中國外交史災難！ 更多民視新聞報導中國「禁日水產」無效？專家：日可「靠3招」反制！台灣人吃壽司都點「1種魚」 他嚇到：在日本沒看過！鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了民視影音 ・ 52 分鐘前
公視董監事改組卡關近半年 董事會罕見聯名提案施壓行政院：應依法加速、公開進度
【記者蔡富丞／臺北報導】公視基金會董監事換屆作業延宕近半年，外界質疑聲浪不斷。公視基金會21日召開董事會，通過 […]民眾日報 ・ 1 小時前
高市新閣上路滿月 日媒：安保新政為鞏固支持者
廿一日是高市就任首相及其新閣上路滿月，其支持率已從一開始的破八成，降至目前的六成多，儘管仍維持高檔。但日媒引述某自民黨內...聯合新聞網 ・ 1 小時前
選罷法3案公投…若綁明年大選 反而有利綠營
立法院會昨三讀通過攸關公投綁大選的公投法修正草案，現有四項公投提案中，攸關選罷法的三案的二階連署到明年三月卅一日止，若加上戶政機關查核，及必要時補件到公告日，有機會與明年十一月廿八日舉行的九合一選舉「綁一起」。不過，目前由民團提出的相關公投提案，是反對藍白推動的罷免連署加嚴，一旦公投綁大選，反而可能讓綠營得利。聯合新聞網 ・ 1 小時前
傳美考慮放行輝達晶片輸中 華府鷹派憂助長北京軍力
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）多名知情人士表示，由於美中關係趨於緩和，川普政府正考慮批准輝達（Nvidia）向中國銷售H200人工智慧（AI）晶片，這可能為美國先進技術對中國輸出帶來新的可能性。中央社 ・ 1 小時前
大陸強力追擊！韓10大關鍵產業都危險 抱美國大腿有救？
南韓政府近期強調，面對全球產業競爭迅速轉變，亟需加大對關鍵產業的支持力道，南韓經濟副總理具潤哲坦言，大陸半導體企業追趕的速度遠超預期，讓他感到震驚，南韓也必須重新審視自身的產業競爭力位置。中時財經即時 ・ 1 小時前
台日友好! 賴總統吃日本水產照登東京電車螢幕
政治中心／綜合報導中國禁止進口日本水產後，總統賴清德昨天立刻分享，吃北海道帆立貝、鹿兒島鰤魚畫面，瀏覽次數已經破兩千萬，畫面也登上日本電車螢幕、新宿街頭大螢幕，日本參議員梅村瑞穗，隨後也曬出台灣滷肉飯、和芒果優格，還寫下德不孤、必有鄰，非常感謝，展現出台日堅固的友誼。民視 ・ 1 小時前
鏡觀／民進黨該提名沈伯洋選台北市長嗎
其實，台灣的選民不喜歡極端。不過，這二年來，台灣的各個政黨卻總是喜歡走極端。這中間的落差，應該是任何想探討台灣選舉的人最值得關注的議題。鏡報 ・ 1 小時前
「月世界」垃圾山主嫌由藍轉綠 民進黨將開除李有財黨籍
高雄燕巢區知名景點「月世界」，至少3處遭人傾倒數百噸垃圾，橋檢繼20日羈押禁見蘇姓監控手後，21日再揪出幕後影武者，疑為無黨籍的岡山區碧紅里長李有財父子檔；本來是國民黨籍的李有財，2018年違紀參選市議員，遭國民黨撤銷黨籍，後來加入民進黨；對此，民進黨高雄市黨部21日晚表示，將依規定開除黨籍。自由時報 ・ 50 分鐘前
誹謗立委王美惠是小三 嘉市議員林煒軒助理逆轉判有罪
嘉義市綠營議員林煒軒的助理李冠霖，前年在PTT發文，指同黨立委王美惠是小三、前市議員江熙哲持槍介入議長選舉、市議員黃敏修是地下錢莊；一審判無罪，嘉義地檢署上訴，高等法院台南分院逆轉判有罪，處3個月徒刑，可易科罰金。李男前年9月間在PTT發文，標題寫「嘉義市信賴之友會江熙哲持槍介入大選」，指王美惠是江自由時報 ・ 1 小時前
觀察／2028不一定有和平選舉 鄭麗文講出這一句話的意圖何在？
[FTNN新聞網]日本首相高市早苗在國會答詢時講出「台灣有事」恐成日本存亡危機事態，引發中共強烈反彈，震怒宣布禁止日本水產品輸入中國大陸以示懲戒，賴清德...FTNN新聞網 ・ 56 分鐘前
日本首位中國出身議員要求驅逐薛劍 外相：不能提前暴露底牌
出生於中國、已歸化日本籍、立場堅定反共的日本維新會參議員石平，近日在參議院外交防衛委員會上，直接點名並要求日本政府將中國駐大阪總領事薛劍列為「不受歡迎人物」並驅逐出境。石平今年9月才因「散布謬論」遭中國外交部制裁，但他對此非但不畏懼，更稱感到「十分光榮」，將事蹟更新在自己的X帳號上。鏡新聞 ・ 21 小時前
秘書長親征台北市？徐國勇否認參戰 點名綠營3大將：都是好人選
民進黨2026縣市長提名佈局備受關注，台北市更被視為重中之重。民進黨祕書長徐國勇20日上午出席TECA台北國際音響大展開幕典禮，會後接受媒體聯訪表示，台北市並不存在「人選難產」的問題，黨內被點名人選眾多，包括王世堅、吳怡農、沈伯洋等人，每一位都有公職經驗、社會歷練與知名度，是相當豐富的選擇。徐國勇笑說，甚至還有人把他本人也點進名單，「但我是秘書長，不會去選舉......風傳媒 ・ 1 天前
鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導中國犯台意圖愈趨明顯，且近日又傳出2027年是侵略的時間點；豈料，國民黨主席鄭麗文昨（20）日專訪宣稱，如果國民黨無法扭轉乾坤，「我認為不一定等得到2028年的和平選舉」，被外界質疑在唱和中國。對此，國安會副秘書長林飛帆今（21）日受訪回應了！針對鄭麗文所言「2028不一定有和平選舉」一事，林飛帆今日下午視察「台灣全民安全指引」視察發放情形受訪則表示，當國際社會都在討論中共對台野心，特別是2027年這個時間，當然不樂見政治人物去應和共軍對台企圖或動作，「我不知道鄭主席所提的言論，影射、暗示什麼？不過我們也期待在野黨能夠攜手合作，不論中央、地方、執政或在野，大家都是同一個國家」。另，媒體也問，日本首相高市早苗的「台灣有事論」引起非常多討論與爭議，中國軍演天數也增加，台灣對於區域和平和安全穩定是否有進一步掌握？林飛帆強調，都有在密切注意中共在黃海相關軍事行動與軍演，對於中共單方面、片面破壞區域現狀，還是再次嚴厲譴責，同時，也對日本表達最高支持。國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞資料照）他強調，過去這段期間中國對日本騷擾、經濟施壓，都已經被區域友盟國家注意，包括美國駐日大使公開表達對日本政府的聲援與支持，也希望中國不要片面破壞台海及周邊秩序，「答案非常清楚，中共才是區域地緣政治的Trouble Maker（麻煩製造者）」。最後，林飛帆喊話，現在正在做的事情就是，透過所有努力確保台海和平穩定能夠延續，也確保現狀不被單方面破壞，「中共軍演目的很清楚是為軍事及武力擴張，但台灣面對演習、發放全民安全指引，皆是強化我們自己保護，以確保現狀能夠被維繫」。原文出處：快新聞／鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了 更多民視新聞報導非鄭麗文退的！何鷹鹭停職案申訴獲受理 國民黨：暫保中常委職務李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知道暗示什麼想法？台日友好！逾3萬網友瘋轉賴清德「吃壽司」 行動支持水產登日媒民視影音 ・ 15 小時前
重演諾曼第？ 路透捕捉中國民船「演練登陸奪台」｜#鏡新聞
路透社昨天(11/20)報導，分析今年夏天在中國廣東沿海的衛星空拍照，發現共軍正利用民船進行奪台演練。而且這些民船都是常見的標準商船尺寸，上面甚至可載運軍車，有些還配備「浮動碼頭」，方便船隻不靠港、也能卸貨。面對共軍對台威脅加大，美國跨黨派議員昨天提案，希望將對台「六項保證」納入美國法律；同時，美國國會轄下的委員會也主張，為強化美國防台的直接利益，台灣應出資，協助更新美軍駐菲律賓的基地。鏡新聞 ・ 18 小時前
日中吵進聯合國 北京：日本沒資格成「常任理事國」
日中緊張關係因日相高市早苗涉台言論持續升溫，北京打壓旅遊、留學往來，根據民間智庫試算，若狀況持續一年，日本經濟恐怕損失超過1.7兆日圓，相當台幣3400億。另外，才陸續解禁的日本水產，如今又因為福島核電廠處理水的疑慮，再次被中國列入黑名單。而雙邊外交局長級會議如同平行線，更牽扯出「送客擺拍」風波，日方抗議中方未經同意，突襲式開放媒體拍攝。北京當局更將戰火延伸至聯合國，痛批高市早苗破壞國際秩序，直指日本沒有資格要求成為安理會常任理事國。TVBS新聞網 ・ 1 天前
民進黨提名蔡英文參選台北市長？王世堅表態了
即時中心／潘柏廷、李美妍報導民進黨選對會尚未正式提名台北市長人選，不少外界點名綠委王世堅、沈伯洋、社民黨台北市議員苗博雅等人；台灣民意基金會董事長游盈隆昨（20）日則認為，若總統兼黨主席賴清德推沈伯洋參選「下場絕對是很難看」，但真的要贏現任市長蔣萬安，應提名前總統蔡英文，消息一出受到外界關注。對此，王世堅今（21）日受訪表態了！游盈隆昨日喊民進黨提名蔡英文參選台北市長，王世堅今日在立法院被堵訪表示，蔡英文擔任兩任總統後，希望能夠完完全全退休，並不想再過問政治。王世堅坦言，當然這項提議是好的，因為蔡英文確實是國內最強的，「但是，鐘鼎山林，各有其志，應該尊重被點名到的人意願是什麼樣子」。他指出，蔡英文在很多國家重大事務議題上大可以把過去經驗、智慧，可以發表一些看法、分析，但是蔡英文都沒有，而是一直謹守分際。前總統蔡英文（中）。（資料照／蔡英文辦公室提供）他也說，蔡英文身為前任總統，又是國內到現在為止最高票的連任總統，當然蔡英文的一言一行，大家都會解讀是不是可能再復出，「但是就我們大多數人理解，跟蔡前總統互動的時候，我們會非常了解蔡前總統的本意，就是希望能夠有一個很清靜、退休的時光」。同時，王世堅也表示，國家有必要用到蔡英文的時候，像蔡英文對於重大出訪都出面了，但僅止於此。民進黨立委沈伯洋。（圖／民視新聞資料照）另，面對游盈隆喊賴清德提名沈伯洋參選，可能會選得不樂觀，王世堅笑說，自己對沈伯洋不是很了解，所以他沒有辦法分析。此外，就民進黨秘書長徐國勇說自己是一名好人選，王世堅也回應，「我不敢啦，我不敢啦，他可能點錯了啦！」；他說，由於自己和徐國勇是好朋友，所以自己的名字大概隨時都在徐國勇的腦海裡，講來講去就會去講到他。最後，針對徐國勇喊頭痛台北市長人選太多一事，王世堅強調，符合先前他們分析，也就是民進黨人才濟濟，由於實在太多人選，這一點確實民進黨很積極在做分析。原文出處：快新聞／民進黨提名蔡英文參選台北市長？王世堅表態了 更多民視新聞報導李明璇嗆「不投降不是政府該做的」律師怒轟歪理：擺明在說「歡迎打我」黃國昌將赴東吳演講談社運 網開酸：猜他「這三字」至少會講50次普發新版全民國防手冊！林飛帆喊必要工作：國際共同趨勢民視影音 ・ 19 小時前
李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知道暗示什麼想法？
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導新版「台灣全民安全指引」1,100萬份全民國防手冊已經分批發放，不過，手冊中提到「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息！」，國民黨前發言人李明璇竟覺得好笑，還宣稱「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」。對此，國安會副秘書長林飛帆今（21）日下午視察發放情形時受訪回應，不知道對方在影射、代表什麼樣的意義、暗示什麼樣的想法？針對李明璇對於手冊內容「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息！」批評，並稱「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」一事，林飛帆下午受訪指出，手冊這個概念其實在全民防衛手冊都有出現，像是最有名就是瑞典，瑞典從1943年起現在，甚至去年還有做一次更新，而每一本手冊核心概念就是「瑞典不會投降」。林飛帆表示，瑞典經歷蘇聯威脅、冷戰等挑戰，因此都有悠久傳統，便是告訴國民一旦遇到軍事侵略，瑞典人不會放棄抵抗；因此在「全民安全指引」將這段話放進去也是接軌國際經驗，同時象徵台灣人民有非常強自我保護以及協護身旁彼此的決心，這對國際社會來講也是重要訊息。國安會副秘書長林飛帆（中）。（圖／民視新聞）同時，林飛帆也提到，這幾天也看到友盟國家，紛紛對台灣全民安全指引表達支持，包括芬蘭駐台代表處、德國在台協會皆紛紛分享與轉發，就連美方AIT也在緊急應變網站中，放入手冊英文版連結，要給在台的美國居民。他也說，就在昨天法國正式也公布自己的全民指引手冊，事實上法國在3月份釋放全國發放手冊的消息，便一路做規劃；直到昨天正式發布手冊內容，也看到法國政府也全面性討論是否一樣透過視察挨家挨戶，讓每個民眾取得相關資訊。至於，對於李明璇的「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」言論，林飛帆強調，他不知道對方在影射、代表什麼樣的意義、暗示什麼樣的想法；之所以要推廣「全民安全指引」不外乎就是希望全民都能夠有充分資訊，知道當危機發生，不管天災地變、極端狀況要如何保護自己以及協助身旁的彼此。原文出處：快新聞／李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知道暗示什麼想法？ 更多民視新聞報導醫療無國界！林佳龍力推台海瓜攜手合作 共築健康未來賴清德大啖壽司挺日本 卓榮泰喊「分工一下」吃台灣豬非鄭麗文退的！何鷹鹭停職案申訴獲受理 國民黨：暫保中常委職務民視影音 ・ 15 小時前