軍事演習驚魂！155公厘榴彈飛出射區「撞斷樹」 擊中3民宅居民嚇壞。(圖／TVBS)

彰化縣溪州鄉今早發生一起軍事意外，陸軍進行實砲射擊演練時，一枚155公厘榴彈竟意外飛出射擊區，擊中3戶民宅！所幸事發當時居民都不在門口，未造成任何人員傷亡。陸軍教準部發言人上校張國書表示：「因不明原因導致155公厘榴彈誤落民宅，造成3戶民宅局部受損。」軍方已派員處理，並向受影響居民致贈慰問金，同時承諾負責修復受損房屋。溪州鄉公所要求陸軍加強實砲射擊的安全防護措施，避免類似意外再次發生！

陸軍今早在彰化縣溪州鄉進行實砲射擊演練時，一枚155公厘榴彈意外飛出射擊區，造成當地大庄村3戶民宅受損。這枚榴彈首先擊中一戶民宅的遮雨棚邊角並撞斷一棵樹，隨後繼續飛行約250公尺，撞擊另一戶民宅的牆磚。所幸事發當時居民都不在門口，未造成任何人員傷亡。軍方已派員處理，並向受影響居民致贈慰問金，同時承諾負責修復受損房屋。

榴彈誤射民宅 撞斷樹木砸穿牆磚。(圖／TVBS)

當地居民原本過著平靜的日常生活，卻突然被一聲巨響打破寧靜。煙塵瞬間炸裂，甚至將一棵樹撞倒。待煙霧散去後，民眾發現房屋出現凹洞，一枚水泥色的砲彈卡在地面上。根據附近居民拍攝的畫面顯示，軍方人員已前往民宅了解狀況。如果當時有人在門口，後果不堪設想。

陸軍教準部發言人上校張國書表示，砲測中心進訓部隊在今日上午9時30分左右，於濁水溪北岸執行火砲射擊訓練時，因不明原因導致155公厘榴彈誤落民宅，造成3戶民宅局部受損，所幸居民無人受傷。

榴彈飛250公尺？彰化民宅遭殃。(圖／TVBS)

事件發生後，陸軍隨即派員尋找砲彈，並向受到波及的民宅屋主致贈慰問金。張國書強調，陸軍將加強部隊訓練測考的各項風險管控措施，並由軍方負責損壞民宅的修復事宜，確保房屋結構安全。

當地溪州鄉公所已要求陸軍加強實砲射擊的安全防護措施，避免類似意外再次發生，保障居民的生命財產安全。這起事件提醒大家，即使是例行性的軍事訓練，也必須嚴格遵守安全規範，防止任何可能的危險情況發生。

