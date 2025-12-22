軍事陰謀？張文案是對台社會韌性「壓力測試」 尚毅夫：還有第三地點

政治中心／程正邦報導

北捷無差別殺人案隨著兇嫌張文墜樓後，更多驚人的細節浮出水面。這名長期失業、存款幾乎見底的男子，竟然在兩年內秘密建構了一套極其精密的軍事化作案計畫，其冷靜程度與縝密布局，令檢警與國安單位不敢掉以輕心。一個沒有穩定收入的社會邊緣人，如何能支付動輒數萬元的裝備費用？背後是否有軍事陰謀？

尚毅夫指出，張文案是對台北社會韌性的「壓力測試」，國安單位關注不是沒有原因。(圖/新台派上線)

精密的戰爭機器：不只是保全，更是軍事化生活的實踐者

資深媒體人邱明玉在三立《新台派上線》節目中深入解析，張文展現出的特質極其反常。他並非一時興起的暴徒，而是一部精密的戰爭機器。據悉，他在案發前半年前就開始擬定詳盡的「計畫書」，甚至為了確保行動精準，強制自己進入極度規律的「軍事化生活」。

邱明玉直言：「如果說是隨機傷人，他為什麼要搞到生活作息要很規律？每天幾點上床、幾點睡覺、幾點吃飯，都要先這樣子訓練自己。」 這種透過自我操練來維持意志力的行為，與典型的隨機犯案截然不同。他不僅自學土製炸彈，更對地形瞭如指掌。

李正皓指出，對館長開槍的人，去柬埔寨受訓半年手還會抖，張文只是空軍通訊兵，沒有受過作戰訓練，卻殺人不手軟。(圖/新台派上線)

在南西誠品墜樓前的影像中，張文在警方追捕下竟顯得異常從容。據媒體報導，南西店員工甚至不知道頂樓還有特定出口，但張文卻能像開自家大門一樣，輕易撥開門栓走出去。邱明玉感嘆：「這一定場勘過非常多次，一般人被追捕怎麼可能不緊張？他卻冷靜到讓人害怕。」

邱明玉指出，張文並非隨機攻擊的暴徒，而是生活作息規律，擬定作戰計畫，多次場勘，「越來越覺得是軍事化行動」。(圖/新台派上線)

消失的金流與手機：失業兩年何來「軍火預算」？

張文的財務狀況是此案最大的謎團。他雖曾擔任保全，但在台北租屋一年多的租金、購買戰術背心、4.8萬元的網購煙霧彈，以及自製數十瓶汽油彈的成本，絕非微薄積蓄可負擔。

報導指出，張文與家人失聯兩年，全靠母親每季匯款三萬元接濟。然而，這區區每月一萬元的「救命錢」，如何支撐他在台北的生活與龐大的裝備支出？更詭異的是，案發現場雖搜出平板與毀損電腦，唯獨「手機」神隱。邱明玉懷疑：「不可能一個人沒有手機，難道媽媽匯款不用聯絡？他可能使用了易付卡的『王八機』，或者在最後時刻將通訊設備丟棄，目的就是為了斷開所有的數位足跡。」

殺人魔張文執行誠品南西大逃殺前，先在北市多處縱火讓警方疲於奔命。(圖/新台派上線)

策略性調虎離山：博愛特區與中山區的「雙重夾擊」

資深媒體人尚毅夫則從戰略角度指出，這場行動極具「社會韌性壓力測試」的味道。張文在計畫中設定了高達72個攻擊點，並狡猾地利用地理位置癱瘓警力。

他選擇租屋在博愛特區，鄰近中正一分局，隨後在屋內縱火意圖銷毀證物並分散警力；隨後又將攻擊引向中山分局轄區的南西誠品。尚毅夫精闢分析：「他所有地點剛好跨越中山分局跟中正分局，目的就是讓你兩邊的注意力先轉移。」

最令人驚悚的推論在於「第三地點」的存在。警方在南西頂樓發現了15瓶汽油彈、4把刀與戰術背心。尚毅夫質疑：「你在頂樓準備煙霧彈是要幹嘛？如果警方圍捕，丟下煙霧彈整片看不見時，是不是增加逃生機會？換言之，南西誠品並非他的終點。」 既然頂樓預藏了如此多尚未使用的武裝，是否意味著他原本計畫在突圍後，前往另一個尚未曝光的目標進行下一波攻擊？

尚毅夫指出，張文只拿了一把刺刀犯案，從容不迫，因為他在多處藏有軍火，準備發動第三波攻擊。(圖/新台派上線)

國安層級的警戒：背後是否另有操盤手？

此案已驚動國安局、行政院長及國安會秘書長親自參與會報。尚毅夫指出，網路上的某些誤導性訊息與誘導入侵手法，具有境外勢力干預的影子，試圖挑起台灣內部的政治對立。

他強調，這不單純是地方治安事件：「當你看到國安會秘書長、國安局局長都出現在警政署開會，在背後研判，一定朝著『此案不單純』的方向在走。」 究竟是孤狼的極端演化，還是有組織在背後資助這場對台北市的「壓力測試」？隨著檢調介入，這場迷霧下的真相正待層層剝開。

