軍事風險增 6航空停飛委國

記者潘紀加／綜合報導

美國聯邦航空總署（FAA）21日警告，由於近期委內瑞拉境內和周邊的軍事活動增加，導致行經該區航線與附近機場飛航安全風險，因此至少6家航空公司隨後宣布暫時停飛委國。

美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，自9月以來，美軍持續加強在加勒比海地區的緝毒活動，打擊「毒品恐怖分子」，委國也進行多次軍事演習，大規模動員數千名軍人和預備役人員，以及各式軍備，加上監測結果顯示該區域全球定位系統（GPS）訊號干擾有增加現象，因此敦促飛越該區航班，或是於附近機場起降的飛機「提高警覺」，注意飛航安全。

委國航空公司協會（ALAV）主席德羅多沙表示，西班牙伊比利亞航空（Iberia）、葡萄牙航空（TAP）、智利南美航空（LATAM）、哥倫比亞航空（Avianca）、巴西高爾航空（Gol），以及千里達及托巴哥共和國的加勒比海航空（Caribbean Airlines）等6家航空公司，22日陸續宣布暫停往返委國的航班。

此外，美國官員透露，川普政府正在擬定針對委國的新行動，甚至不排除推翻委國總統馬杜洛政權，以阻擋毒品繼續流入美國；而此前川普也授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉展開秘密行動，2國齟齬持續惡化。

委國附近軍事活動增加，飛航安全風險升高，6家航空公司已暫時停飛該國。圖為委國西蒙．玻利瓦國際機場。（達志影像／路透社資料照片）