軍人不加薪...武器給誰用？董智森轟民進黨亂搞：拚命送錢

賴清德總統2日赴宜蘭視導教召訓練，教召人員在濃煙下進行臥射演練。（圖／鄧博仁攝）

115年度召集查詢系統本月1日開放查詢，有民眾查詢發現，雖然上頭稱115年無需教育召集訓練，但又附加「納編戰時動員召集對象」，後備指揮部解釋，若下達「戰時動員召集」時，可能是戰爭爆發時徵召對象。對此，媒體人董智森開轟民進黨政府無能，拚命把預算送給美國，增加兩岸的對立。

董智森在昨（2）日播出的政論節目《新庶民大頭家》中坦言，這個其實就非常恐怖了，因為66架F-16戰機2019年就建案，並開始編預算，錢就給了6成，原本前年就要先給2架，慢慢地逐月給，到今年底應該是24架，但現在一架都沒有來，並提到民國114年再出現不平等條約，讓大家看到政府如何的無能，「拚命送錢給人家，拿不到貨」。

董智森認為，所有的備戰情況愈來愈嚴峻，光是教召對很多年輕人來講，就莫名的生活在戰爭的狀態之下。而政府發放全民防衛的手冊，他詢問周遭立委和議員朋友，戰爭來了要躲哪裡，沒有人知道，「如果連這樣基本的常識都沒有的話，這個仗怎麼打？」

董智森提到，既然打仗要人，再好的武器都沒有用，打仗這些軍人應該加薪，藍白兩黨通過了法律，但民進黨不編，說沒有錢，「你不給使用這些武器的人比較高的薪水，然後你光買那些武器給誰用」，砲轟民進黨亂搞。

董智森砲轟民進黨亂搞。（圖／翻攝自新庶民大頭家YouTube）

董智森表示，戰爭的氛圍愈來愈濃烈，本來當兵只要4個月，現在改成1年，政府還大量的購買武器，砲轟「政府無能、每天講大話」。他更指出，另外一個送錢的方式就是大量買軍火、軍購，多少利益在裡面，軍火商養了多少政客，無論是選贏還是選輸，都拿軍火商的錢，還有教召、兵役延長，並嚴格抓逃兵的藝人，「本來沒有，為什麼都這樣，要把你們這些閃兵對社會沒有好的示範，我通通加重」。

董智森分析，這些都是戰爭的氛圍下，所看到的一個現象，叫做戰爭狀態，推測以後可能更嚴峻，因為現在戰爭不像以前那樣。他以俄烏戰爭為模範，導彈、無人機，甚至是轟炸機、戰鬥機，可是台灣的戰車連反無人機的系統都沒裝，「那你不是在那邊讓無人機打你嗎？」

董智森痛批，政府空有這麼多的預算，盡量拚命找個名目送給美國，來讓兩岸有更多對立的情況，他認為戰爭的最高境界是不戰、和平，但民進黨置若罔聞，「他們想從戰爭裡面去撈錢嗎？大家可要看清楚」。

