軍人假單身搞網戀娶別人 女驚覺「新娘不是我」人財兩失怒提告

真心換絕情！彰化縣一名蔡姓女子透過網路結識正在服役的何姓男子，兩人進而發展為男女朋友。交往期間，何男多次向蔡女表達結婚意願，並出示身分證明自己為單身，雙方甚至以「老公」、「老婆」互稱，營造穩定親密的關係。蔡女深信兩人將攜手共度未來，對男方金錢上的需求也毫不保留地給予協助，沒想到這一切都是騙局，男子早就不是單身，蔡女驚覺受騙後不甘人財兩失，狀告負心男！

判決指出，雙方於2019年6月在網路上認識，當時何男正在服役，並自稱未婚，交往期間多次以甜言蜜語向蔡女表達深情，包括「會共度一生」、「此生只愛妳一人」等說詞，使蔡女相信男方真心交往，並已有結婚共識。基於這份信任，只要何男提出經濟需求，蔡女便設法籌措資金支援。

其後蔡女得知男方從事電商生意，因積欠貨款急需資金周轉，陸續匯款協助，累計金額高達123萬餘元，導致自身背負沉重經濟壓力。然而交往約一年半後，何男態度逐漸轉為冷淡，經蔡女追問，才坦承已另與他人交往並結婚。

蔡女驚覺自己不是新娘後，驚覺受騙提告，蔡女向法院表示，自己遭對方隱瞞婚姻狀況、利用感情詐取金錢，對方不僅拒絕還款，甚至反嗆「要告就去告」，毫無悔意，並反向提出跟蹤騷擾告訴後失聯，讓她深感身心受創，遂依法請求返還借款。

何男則辯稱，交往初期確實出於真心，但隨時間相處，認為蔡女情緒不穩，難以承受，最終選擇與他人交往並結婚，並未刻意詐騙。

法官審酌雙方透過通訊軟體所立借據內容，認定借貸關係成立，且證據明確，判決何男應返還蔡女123萬元，全案仍可上訴。

