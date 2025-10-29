軍人儲蓄獎券第500次開獎 頭獎南區處售出

記者李采霖／臺北報導

國軍同袍儲蓄會今（30）日舉行軍人儲蓄獎券第500次開獎，在金管會、軍種監督代表見證下，開出頭獎1名、貳獎5名、特別獎15名，以及附獎等獎項，其中，頭獎30萬元由南區處售出的第11948組60141號碼獲得，中獎資訊亦透過儲蓄會官網及臉書專頁公布。

國軍同袍儲蓄會今日開獎由儲蓄會主任陳上校主持，邀請國防部主計局財務中心副財務長馬上校、全民動員防衛署後備指揮部主計室主任黃上校擔任開獎嘉賓，並由金管會銀行局、總督察長室、海軍司令部、空軍司令部等單位監督開獎，開出頭獎30萬元等獎項。

黃主任表示，近年來國內外詐騙案件猖獗，呼籲官兵建立正確理財觀念，投資應透過合法管道賺取合理利潤，切勿輕信網路廣告所推薦之金融投資資訊，避免掉入詐騙陷阱；官兵可利用儲蓄會產品，並做好理財規劃，邁向富裕人生。

開獎由儲蓄會主任陳上校主持，並鼓勵官兵做好理財規劃。（記者李采霖攝）

國軍同袍儲蓄會舉行軍人儲蓄獎券第500次開獎，頭獎30萬元由南區處售出。（國軍同袍儲蓄會提供）