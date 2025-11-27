軍人儲蓄獎券第501次開獎 頭獎儲蓄部售出

（軍聞社記者陳傳奇臺北27日電）

國軍同袍儲蓄會27日舉行軍人儲蓄獎券第501次開獎活動，由國防部主計局財務中心財務長辛少將主持，並邀請國防大學管理學院教官賴上校等59員擔任開獎嘉賓及觀禮人員。在金管會及三軍監督代表見證下，完成頭獎、貳獎及增開特別獎等獎項抽出作業，中獎資訊同步公布於儲蓄會官網與臉書粉絲專頁，供官兵查詢。

辛財務長致詞時表示，軍人儲蓄獎券為國軍專屬理財工具，兼具「保本儲蓄」與「抽獎樂趣」雙重特色，透過趣味化的方式協助官兵養成良好儲蓄習慣、邁向穩健理財，勉勵官兵及軍校學員建立崇法務實、勤儉儲蓄的觀念，齊心維護部隊廉潔軍風，並善加運用儲蓄會提供的各項理財服務與產品，妥善規劃財務，為人生目標奠定基礎。

國軍同袍儲蓄會表示，官兵若欲了解相關理財服務，可就近前往各地區財務單位洽詢，相關資訊亦可至國防部官網及國軍同袍儲蓄會粉絲專頁查詢。

軍人儲蓄獎券第501次中獎號碼單，頭獎由儲蓄部售出。（國軍同袍儲蓄會提供）

國軍同袍儲蓄會27日舉行軍人儲蓄獎券開獎活動。（國軍同袍儲蓄會提供）