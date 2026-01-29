軍人儲蓄獎券第503次開獎 幸運兒出爐

記者范瑜／臺北報導

國軍同袍儲蓄會昨日舉行軍人儲蓄獎券第503次開獎活動，由國防部主計局財務中心財務長辛少將主持，邀請臺灣土地銀行總經理張志堅等3員擔任開獎嘉賓，並在金管會、軍種監督代表見證下，開出頭獎、增開特別獎及貳獎等獎項，中獎資訊將透過儲蓄會官網及臉書專頁公布。

辛財務長表示，軍人儲蓄獎券亦是國軍專屬的理財產品，結合保本與抽獎的方式，兼具「儲蓄」及「中獎」特色，鼓勵官兵做好理財規劃，邁向富裕人生；歡迎欲了解各項理財服務的官兵就近至儲蓄會及各地區財務單位辦理，相關資訊可至國防部官網及國軍同袍儲蓄會粉絲團專頁瀏覽。

此外，張志堅指出，國防部與臺灣土地銀行今年1月1日起開辦「國軍官兵急難貸款」，紓解官兵因傷病、喪葬、災害、育嬰、產後護理、長期照護及小額紓困等7項急難狀況的資金問題，以安定其生活，有需要之官兵可提出申請。

國軍同袍儲蓄會軍人儲蓄獎券第503次開獎，頭獎30萬元得主由中區處售出。（國軍同袍儲蓄會提供）