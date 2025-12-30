軍人儲蓄獎券開獎 幸運兒出爐

記者范瑜／綜合報導

國軍同袍儲蓄會昨日舉行軍人儲蓄獎券第502次開獎活動，在金管會、軍種監督代表見證下，頭獎30萬元由南區處售出的第11949組04348號碼獲得，中獎資訊亦透過儲蓄會官網及臉書專頁公布。

開獎活動由儲蓄會主任陳上校主持，邀合作金庫商業銀行東門分行經理陳禹憲等人擔任開獎嘉賓，在金管會、軍種監督代表監督下，開出頭獎、貳獎及增開特別獎等獎項。陳主任表示，軍人儲蓄獎券是國軍專屬的理財產品，兼具「儲蓄」及「中獎」特色，鼓勵官兵做好理財規劃，邁向富裕人生。

國軍同袍儲蓄會軍人儲蓄獎券第502次開獎，頭獎30萬元得主由南區處售出。（國軍同袍儲蓄會提供）