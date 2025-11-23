軍人到台中和平登山獨攀失蹤 與女友最後訊息「剩一公里下山」
現役軍人江姓男子前天到台中和平登山獨攀失蹤，他與女友最後互傳訊息說「剩一公里下山」，台中市警方和消防局昨天凌晨接到報案，消防局和國軍與民間救難單位今天集結後，派多人上山搜尋中。
江男的朋友昨天和今天在多處網路社群PO文，「拜託各位山友幫忙分享協助尋找」，他朋友江男前天到台中和平區登山後失聯當天行走路線為，唐麻丹山、蝴蝶谷、夢幻谷、八仙山；江男前天早上7時26分起登，中午12時52分留下的座標位置，當天下午4時33分登頂返程，晚上7時11分剩1公里，後來就無法聯絡上他。
朋友說，目前已經報警協助搜尋，如果11月21日有在該路線登山，或有路過附近的山友，拜託大家幫忙回想看看是否有他的蹤影，有任何線索都可以提供，也請山友幫忙轉發，訊息在臉書等社群傳開後，有山友回應，當天在停車場曾遇到江男，和對方聊一下，山友先起登，再回停車場過程，都沒再見到對方；有山友表示，江男攀登路線有高難度，尤其夢幻谷瀑布和八仙山三角點之間很陡峭，不小心會滑落。
台中市和平警分局表示，江男的父親11月22日報失蹤協尋，稱年約25歲江姓男子11月21日獨自1人前往八仙山爬山失蹤協尋，警方獲報山域事件協助搜尋後立即通報谷關消防分隊協尋搜查。
台中市消防局表示，昨天凌晨2時50分獲報，和平區唐麻丹山登山步道有山友失蹤，台中市消防局第二大隊與和平分隊、谷關分隊動員，除了台中市消防局搜救人員另有支援友軍包括中搜和國軍等單位今天已集結，依4組行動單位上山搜索。
