軍人加薪比投資裝備重要？于北辰揭弱化國防下場：討打

于北辰說，軍人不是好戰，而是為了要捍衛國家、要維護和平。（圖／新台灣加油）

國民黨、民眾黨已6度在立法院程序委員會封殺1.25兆元國防特別預算，並持續要政府編列軍人加薪預算。退役少將、桃園市議員于北辰說，堅持軍人加薪但不准裝備更新，這是什麼強化國防？若國防遭弱化，跟共產黨談再多都只有「討打」兩個字。

于北辰今（9）日在三立政論節目《新台灣加油》表示，加薪是改善家裡的生計，但是更新裝備是維護軍人的生命，這完全不一樣，軍人活著才能保家衛國，軍人的生命繼續維持才能夠捍衛國家，加了薪卻不更新裝備，請問這是要強化國防還是要弱化國防？

于北辰直言，一樣是增加國防預算，但選擇把預算拿去給軍人加發薪水，而增加到裝備更新的部分卻慢慢討論，這不就是國台辦要的？不就是中國國家主席習近平要的？軍人都可以加薪，但是裝備不准更新，這是什麼強化國防？他還聽到某位立法委員居然說，要投資戰備也要投資和平，但他真的不知道和平要怎麼投資。

于北辰指出，投資戰備就是強化國軍的裝備，包含裝備更新、F-16更新、M1A2T再更新、電戰裝備更新、指管系統更新、陸軍的上帝視角更新，這才叫做更新裝備、投資戰備。

于北辰也說，投資和平的意思，就是都不要投資戰備、把戰備弱化，只要做一件事，就可以讓敵人不來打，就是膝蓋軟一點，習近平說什麼都同意。

于北辰認為，軍人的生命跟代價在戰場，如果沒有戰場要軍人幹什麼？軍人不是好戰，是為了要捍衛國家、要維護和平，所以他才說，「如果今天跟共產黨講，說給我們和平是弱化國防，我告訴大家，如果你弱化了國防，跟共產黨談再多都只有兩個字，討打」。

于北辰強調，光是美國這次用外科手術式的方式來摘除委內瑞拉總統馬杜洛，大家就知道，國防強、科技強、武力強才有說話的空間，如果弱得不得了，習近平根本懶得理。

