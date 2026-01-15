軍人加薪預算未編 彈劾公聽會怒吼

立法院15日全院委員會舉行「對總統提出彈劾案」公聽會，專家學者發表看法。（姚志平攝）

政院拍板提高老農津貼，但至今未編列立院三讀通過的軍人加薪及軍警消退休相關預算。立法院15日舉行賴清德總統彈劾案公聽會，前警政署督察室主任周威廷以專家身分出席，稱政院拒編預算，還「靠勢」5人大法官作違憲解釋，「當獨裁成為事實，彈劾就成為義務」；此外，民眾黨公布民調，6成7民眾認為政院應依法編列警消退休預算。

藍委王鴻薇昨強調，軍人加薪、軍警消退休福利是立院三讀通過的法律，但行政院竟然拒絕依法行政編列相關預算，過去總統再怎麼獨裁、專權，也不可能容許不遵守立法院已完備程序通過的法律，而且還將在野對賴清德總統提出彈劾案抹紅成是中共的在地協力者，「我們提振軍人士氣、照顧退休警消人員，就變成中共的在地協力者嗎？」

她痛批賴總統的悲哀，在於一再用抗中移轉自己執政的無能，合理化自己的獨裁行為。

周威廷則表示，總統獨攬行政權、司法權，甚至剝奪立法權，這樣的憲政危機，不應該彈劾嗎？民眾不應該覺得恐懼嗎？如果賴清德仍然一意孤行，當獨裁成為事實，彈劾就成為義務。

此外，民眾黨昨公布委託精確市場研究公司製作的最新民調，針對「立法院在去年已經通過『軍人加薪』及『提高警察與消防員退休待遇』2個法案，但行政院長卓榮泰拒絕依法編列預算。請問您支不支持行政院應該在年度總預算中，依法編足2個法案所需要的預算，以保障軍人及警消的合法權益？」有34.8％非常支持、32.8％還算支持、8.9％不太支持、9.1％非常不支持，不知道及無意見為14.4％。

另關於「由於行政院未依法編列預算，在野黨以此為理由拒絕審查『115年度中央政府總預算』，要求行政院應依法先補足軍人及警消所需之預算，才願意開始審查總預算。請問您贊不贊成在野黨的要求？」非常贊成25.0％、還算贊成26.0％、不太贊成15.3％、非常不贊成21.9％，不知道及無意見11.8％。