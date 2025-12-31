軍人加薪「綠委這樣回」 她曝傭兵行情轟：幫志願役加1.5萬是挖民進黨祖墳？

中國30日在台灣周邊進行所謂的「正義使命」軍演，共軍由福建平潭、石獅對台灣北部與西南海域射擊27枚多管火箭，國防部證實落彈點在距離台灣24浬範圍內，比過往演習更加接近。同日，1.25兆元的國防特別預算在立法院程序委員會遭藍白第五度封殺， 此外明（115）年度中央政府總預算案至今尚未進入立法院審議階段，對於國民黨喊話先放行軍人加薪以總預算解僵局，民進黨團幹事長鍾佳濱一席「僱傭兵才看酬勞去打仗」的言論引發討論，國民黨立委徐巧芯則在臉書批評鍾佳濱是為府院「瞎護航」，口不擇言，應向國軍道歉。

對於總預算案，聯手阻擋藍白黨團認為，行政院未依法編列「軍人待遇條例」及「警察人員人事條例」的相關預算，是違法亂紀；由於法案審查尚需時間，本次立法院會期已延會至115年1月底。對於國民黨團表示，行政院應依法編列軍人加薪、警消退休保障以解總預算僵局鍾佳濱30日表示，國軍保衛國家的能力取決於軍人素質與武器精良與否，並非薪資高低，他並表示，只有僱傭兵才會看著酬勞去打仗。對此，徐巧芯直指，鍾佳濱可能不知道怎麼替「不幫國軍加薪」護航，稱​「只有僱傭兵才會為錢打仗」，這就是當年賴清德說「照服員低薪就當作功德」的惡化版，連出生入死也當做功德嗎？

徐巧芯大酸，不知道國防部長顧立雄作何感想，還是乾脆國防部人事費刪一刪，因為誰領薪水，誰就是不愛台灣只愛錢！她進一步說，真正的雇傭兵年薪行情起碼9萬美元，數十萬美元大有人在，換算成新台幣，月薪至少23萬元以上，反觀台灣志願役士兵月薪3、4萬元，1個月幫加薪1.5萬元，「怎麼就像挖了民進黨祖墳一樣地反對？」她批評，總統賴清德口口聲聲說要對軍人好，如今解放軍又在台海演習，國軍弟兄是真的拿命在拚，鍾佳濱真的不必為了瞎護航，自取其辱，也羞辱國軍，支持軍人擁有合理合法的薪水，要求政府依法執政最大的後盾，就是支持國防的最佳方式。

看酬勞打仗說 鍾佳濱：遭藍營側翼斷章取義

對於所謂「軍隊保衛國家不能看薪水？」引發討論，鍾佳濱30日也在臉書說明，他的原話是「軍隊有沒有能力保衛國家，靠的是軍人及其武器是否精良，而非靠薪水，只有雇用兵才是看酬勞去打仗。因此我們肯定國軍官兵對保衛國家的付出，我們也應該盡力維持、提升，讓他們有合理待遇。」明明是在說需要強化國防，他更表明支持提升國軍待遇，藍營側翼卻忙著當內應，扭曲他和總統的原話，斷章取義、提升中共氣焰、打擊國軍士氣，他並喊話「舔共藍、正紅軍」放下造謠的歹念，共同力挺國軍。

