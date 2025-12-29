軍人妹崩潰！海巡空勤士官長休假國3遇死劫 黑車遭夾擊變形

國道3號彰化和美路段今（29）日中午發生一起嚴重車禍，40歲邱姓男子駕駛黑色轎車遭前後車輛夾擊，造成車體嚴重變形，邱男當場失去生命跡象，送醫後仍因傷勢過重不治。而事後他的身分曝光，邱男為海巡署空勤吊掛分隊第二小隊士官長，同為軍人的胞妹趕抵醫院認屍時，崩潰痛哭。

國3彰化和美路段今（29）日中午發生一起嚴重車禍，海巡署空勤吊掛分隊的40歲邱姓士官長，駕駛黑色轎車遭前後車輛夾擊，傷勢過重不治。（圖／警方提供）

事故發生於中午12點03分，消防單位接獲通報後立即派員趕往現場處理。初步調查顯示，邱男駕駛的黑色轎車行經國道3號南下192公里處時，疑因未注意前方車輛動態，先是追撞上行駛於內側車道的拖吊車，隨後轎車失控打橫停在中線車道上，不幸遭後方來車的聯結車撞上。

撞擊力道十分猛烈，導致轎車車體幾乎全毀變形。消防人員抵達現場後，發現邱姓駕駛受困在嚴重變形的車內，全身多處重傷，包括左下頷穿刺傷、右側頭顱破裂及四肢全身多處挫傷骨折等，當場已無生命跡象。

消防隊員緊急出動破壞器材將邱男救出，並於12點51分將其送往彰化基督教醫院，於下午2點左右在家屬同意下停止急救，宣告不治。

邱男黑色轎車遭撞擊，車體完全變形。（圖／警方提供）

家屬得知噩耗後相當錯愕。據了解，邱男今日是在休假期間外出，但妻子與家人均不知道他當時準備前往何處。稍早，同為軍職人員的胞妹趕抵醫院認屍時，在醫院門口崩潰大哭。至於事故的詳細經過與原因，警方表示有待進一步調查釐清。

海巡署表示，針對吊掛分隊邱士官長係於休假期間發生重大交通事故，並未接獲任何勤務指派或緊急召回通知，相關外界揣測與事實不符，特此澄清。各級同袍均深表遺憾與不捨，偵防分署已即時指派專人前往醫院慰問家屬並協助相關事宜，後續亦將提供必要之協助。海巡署也呼籲外界，尊重當事人及家屬隱私，避免未經查證之揣測或不實訊息流傳，以免造成不必要之困擾。

邱男遭劇烈撞擊，頭部重創，全身骨折慘死。（圖／警方提供）

