軍人妻送醫驚見「萬蟲藏身」！高大成揭「活人竟變培養窩」超毛關鍵

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南韓京畿道坡州市日前發生一起震驚社會的駭人案件，一名陸軍士官去年11月中旬撥打119報案，表示30多歲的妻子意識不清需要急救，當救護人員趕抵現場時，卻目睹男子所說妻子長期缺乏照護，不僅身體出現嚴重感染，身上更有大量蛆蟲孳生，緊急搶救後，該名女子仍因敗血症不幸身亡，由於活人身上出現蛆蟲的情況相當罕見，進一步引發外界關注，對此，台灣知名法醫高大成也分析背後可能原因。





軍人妻遭虐送醫驚見「萬蟲藏身」！高大成親揭「活人竟變培養窩」2超毛關鍵

南韓京畿道坡州市日前發生一起虐待致死案件，一名30多歲女子因長期缺乏照護，身體嚴重感染並因敗血症身亡。（圖／民視資料照）

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南韓軍人妻送醫不治！身上竟冒大量蛆蟲震驚醫護

根據南韓媒體報導，女子當時被棉被包覆坐在椅子上，全身沾滿排泄、污穢物，下肢因長期感染與褥瘡出現大面積皮膚壞死，更駭人的是她身上竟爬滿數以萬計的活蛆。救護人員緊急將女子送醫搶救，但女子仍在送醫途中失去呼吸心跳、因嚴重敗血症不治身亡。



隨著案件進入司法程序，更多駭人細節也在法庭曝光，當時參與救援的消防救護人員回憶，女子全身遭排泄物嚴重污染，大量蛆蟲在傷口與皮膚間活動，驚嚇場面難以直視；負責急救的醫師則指出，自己從醫15年來從未見過「活著的病患」身上出現如此大量蛆蟲，雖然醫療團隊當時持續以大量生理食鹽水沖洗仍除不完，最後只能先以繃帶包紮處理。此外，負責驗屍的國立科學搜查研究院法醫也表示，自己15年法醫生涯中僅遇過兩次活人身上長蛆的案例，本案便是其中之一，顯示死者生前長時間處於極度缺乏照顧的狀態。

軍人妻遭虐送醫驚見「萬蟲藏身」！高大成親揭「活人竟變培養窩」2超毛關鍵

對於活人身上為何會出現蛆蟲，法醫高大成分析，必須同時具備傷口、蒼蠅產卵及長時間無法活動等條件。（圖／民視資料照）

活人身上怎麼會長蛆？高大成親揭關鍵原因

針對「活人身上為何會長出大量蛆蟲」的情況，根據《三立新聞網》報導，高大成分析蛆蟲孳生必須具備傷口、蒼蠅產卵及患者長時間無法活動等條件，更進一步解釋，一般人只要能活動身體，雖然身上傷口氣味會吸引蒼蠅，但一動身就能驅趕蒼蠅，讓其難以停留產卵，因此活人身上出現大量蛆蟲相當罕見，他說明，若要蒼蠅在傷口附近產卵，大約需要停留1分鐘時間，蟲卵孵化時常則大約在一天之後，緊接著才會逐漸成長為蛆蟲。



高大成推測，南韓這起案件中的女子可能早已陷入昏迷，或因身體狀況無法翻身、活動，導致傷口長時間暴露，才會吸引蒼蠅停留產卵，最終出現大量蛆蟲孳生的情況，他強調，若感染壞死的傷口長期未接受治療，加上患者失去行動能力，就可能形成蛆蟲滋生的環境。高大成也舉例，平時較有可能聽說的案例情境，是若有人意外墜落山谷後失去意識，身邊又無人協助，在長時間無法動彈的情況下，同樣有可能出現活人身上爬滿蛆蟲的極端情況。





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