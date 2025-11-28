軍人對少女伸狼爪3次！打巴掌、情勒強迫她就範

一名未滿16歲的少女小琪，在交友軟體認識阿南，沒想到兩人交往後遭到對方強迫性交。（示意圖／翻攝自Pexels）





新北市一名21歲職業軍人阿南（化名），與未滿16歲少女小琪（化名）在交友軟體認識，還多次以暴力、情緒勒索強迫小琪與他發生3次性行為。事發後，小琪在安置機構被老師發現異常，進一步了解後，才知她因服用避孕藥，事件因此曝光，阿南遭士林地方法院判處有期徒刑1年6月。

根據判決書指出，小琪透過交友軟體認識阿南後，兩人很快就交往。小琪向法院表示，第一次發生性行為的時間為2024年7月13日，當時阿南將車停在停車場，不顧小琪的拒絕，強行壓制少女與他發生性行為。

在當晚阿南又帶她前往汽車旅館，洗完澡後，再度強迫小琪脫衣服，並開始性行為。第三次事件則於7月下旬，地點同樣位於停車場，小琪多次拒絕與阿南親密，竟遭對方打巴掌、掐脖子。小琪坦言，這三次的性行為阿南都未戴保險套。她表示，由於阿南曾威脅：「如果跟他分手，他就去跳海」因此她不敢將此事告訴他人。

案發期間，小琪的母親注意到女兒行為異常，追問之下才得知她曾與男友發生性行為，並指示她購買避孕藥服用。同時，小琪在安置機構情緒低落、焦慮，食量明顯增加，無法自行控制飲食，老師因此留意。經社工介入後，事件才被進一步通報警方處理。

法院調閱阿南車輛行駛紀錄、旅館住宿資料以及藥品購買明細，佐證小琪所述事件屬實。法院指出，阿南明知小琪未成年，卻仍持續以類似方式對其不當接觸，完全忽視少女身心發展的成熟度。

然而，阿南在庭上全程否認，聲稱「忘記了」、「不記得」等語，否認與小琪有認識或交往，且未與小琪或其家人達成和解或進行賠償。鑑於三次行為手法相似、性質雷同，法院分別量刑後合併執行，最終判處有期徒刑1年6月。

