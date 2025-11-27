軍人常遭投資詐騙 中警五分局對官兵開講座

▲第五分局偵查隊隊長謝志遠及巡官許驛豪，接力受邀出席替代役與國軍的識詐及防詐講座（圖/記者鄧力軍翻攝）

[NOWnews今日新聞] 為強化青年族群與國軍官兵的反詐意識，臺中市政府警察局第五分局偵查隊隊長謝志遠及巡官許驛豪，接力受邀出席替代役與國軍的識詐及防詐講座，以輕鬆、詼諧且貼近生活的方式，揭開各種詐騙話術的真面目。

▲第五分局偵查隊隊長謝志遠及巡官許驛豪，接力受邀出席替代役與國軍的識詐及防詐講座(圖/記者鄧力軍翻攝)

謝隊長主講替代役場次，內容涵蓋假網購、假交友及投資詐騙等多種類型，以「你被騙不是笨，是詐團太專業」的觀點，講解詐團如何從「一個連結、一句甜言蜜語、一個限時優惠」著手詐騙，並以實際破案經驗強調，詐騙不只騙感情、騙資料、騙操作權，最終目的是騙錢，「只要點錯一個網址，可能整個月薪水都被瞬間搬走」，提醒替代役青年不要因為便宜好康或陌生美女搭話而失去判斷。

國軍官兵專場則由許巡官主講，以「投資不是打靶，不是瞄準就中」開場，引得現場笑聲不斷。許巡官指出，假投資詐騙已成為軍人受害比例上升的主要原因之一，詐團最常以「投資老師」、「股市內線」、「群組喊單」，甚至假冒軍中學長、袍澤名義推薦，讓弟兄們誤以為消息可靠，其實全是詐團自導自演。「如果投資真有這麼神準，我們早就辭職不幹了。」他提醒弟兄，只要對方要求匯款到私人帳戶、強調限時入金、拒絕視訊驗證或催促加碼，就應該立即撥打165求證。

謝隊長與許巡官一致提醒，許多受害者都因為「不好意思求證」、「怕被笑」而錯失第一時間阻詐的契機，並強調「三不原則」─不急、不信、不匯款，以及「三查技巧」─查網址、查帳號、查客服，只要掌握這些簡單步驟，就能避開大部分詐騙陷阱。第五分局分局長劉其賢呼籲，警察破案靠專業，但防詐需要全民配合，只要願意多問一句、多查一下，就能大幅降低受害風險，警方會持續推動分齡分眾識詐講座，與全民一同打造安全無詐的生活環境。



