軍人戀上「變聲男」遭勒索7.5萬！私密片險散布兵營

高雄一名女子小巧（化名）與同居友人阿強（化名）因缺錢花用，竟合謀由阿強在交友軟體上假扮單身正妹，引誘一名職業軍人豪豪（化名）交往並設局恐嚇。最終法院判處小巧有期徒刑9個月。

變聲器佯裝女聲熱戀軍人

判決書指出，阿強利用變聲器佯裝女聲與豪豪通話，營造熱戀假象，使豪豪深信不疑而傳送私密影像，直到豪豪無力負擔借款，阿強便改用小巧的本名開設LINE帳號，傳送「五萬我急用錢，當作用借的也可，15號就歸還」、「不知道會不會不小心散落兵營跟妹妹朋友圈」等威脅文字，豪豪深受影響而心生恐懼，給予共計7萬5500元。

小巧辯稱對恐嚇一事毫不知情，強調自己只是負責領錢花用，但法院比對通聯紀錄與證人供詞，認定小巧參與犯罪計畫，且分飾兩角的手法對犯罪實現具有決定性影響，屬於共同正犯。

此外，小巧還私下拿母親的雙證件在網路上申辦銀行帳戶作為洗錢用途，直到母親發現郵局補助款帳戶遭凍結後，才驚覺異狀，便傳訊詢問豪豪為何牽連到自己，未料豪豪竟回覆，「要怪就怪我女兒學別人恐嚇詐騙。」

法院認為，恐嚇取財行為嚴重侵害被害人的名譽與意思自由，小巧雖然辯稱自己只是借手機給人用，但在得知阿強利用手機誘騙軍人後，非但沒有阻止，還積極參與收款、領錢，分擔了犯罪計畫中的關鍵環節，並利用豪豪對私密影像外流的恐懼，在短短一個月內多次勒索，惡性重大。最終法院依共同犯恐嚇取財罪，判處小巧有期徒刑9月，並沒收犯罪所得，全案可上訴。

