軍人拍不雅片 寫「母豬」辱少女..下場曝光

高雄一名現役軍人因與少女交往期間，惡意拍攝不雅影片並傳送凌辱照片供友人觀覽，一審遭判有期徒刑2年。二審考量被告再賠償50萬元（累計賠償100萬元）且取得被害人諒解，宣告緩刑3年。全案仍可上訴。

拍攝不雅影像

根據判決書，高雄一名軍人小白（化名）於2021年透過Instagram結識當時的A女，兩人隨後發展成男女朋友。然而小白卻利用這段關係，於旅館及A女住處，分別拍下兩人恩愛的影片以及猥褻照片。

不僅如此，小白還在A女的臀部寫下「母豬」、「Ｏ死我」、「ＯＯＯ是我的主人」、「我是小狗汪」等極具侮辱與物化性質的文字，並拍成照片。隨後，他更將這些照片透過LINE傳送給友人分享觀覽。直到A女的朋友告知此事，整起事件才因報警而曝光。

判決書揭露：法律修正仍難逃重罪

由於此案在法律適用上經歷了《兒童及少年性剝削防制條例》的修法期，法官在判決書中詳細比較新舊法，指出雖然2023年法律修正後對散布性影像的刑度提高，但基於「從舊從輕」原則，仍以小白犯案時的法律論處。小白共犯下三項罪名：拍攝少年性交行為罪處有期徒刑1年1月、拍攝少年猥褻行為罪處有期徒刑1年1月、以他法供人觀覽少年猥褻行為罪處有期徒刑1年4月。

法院不僅沒收了小白用來犯案的兩支iPhone 手機（iPhone 14 Pro及iPhone 8），也強力沒收了手機內的所有性影像電子訊號，確保這些檔案不再外流造成二次傷害。

賠償百萬贖回自由身

儘管小白在偵審期間坦承犯行，但A女在一審時表示身心受創嚴重，仍須持續就醫，且拒絕原諒。一審法官因此判處2年徒刑且不給予緩刑。小白不服提出上訴後，二審法官審理發現，小白除了原先賠償的50萬元，又在二審期間追加調解賠償50萬元，共計支付100萬元賠償金。

高等法院高雄分院認為，小白已盡力彌補過錯，並最終取得A女的諒解與緩刑同意。法官最後裁定維持2年刑度，但宣告緩刑3年，且須在緩刑期間付保護管束，並接受4場法治教育課程，希望能藉此導正被告的扭曲價值觀。全案仍可上訴。

