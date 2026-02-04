軍人揪少女車震！拍激情「吞吐片」收藏慘了 噴百萬和解換免囚

社會中心／台南報導

軍人和少女車震，還自拍性愛過程。（示意圖／AI生成畫面）

一名鄭姓軍人日前在IG上結識少女小穎（化名），2人在停車場發生2次性關係，鄭男還拍下不雅影片，小穎母親得知此事後氣炸提告。台南地院審理時，鄭男以100萬元與被害少女及其家屬達成和解，法官最後依犯拍攝少年之性影像罪判刑1年4月、緩刑5年。

判決指出，案發時鄭男為現役軍人，2024年7月間，鄭男透過社群軟體IG認識未滿18歲少女小穎，2人於網上聊及性話題，雖相約外出見面，鄭男開車把小穎載到台南市南區一處巷內停車場，經小穎同意在車內發生兩次性關係，鄭男明知小穎未成年，仍持手機拍下2人性行為不雅照片及影片。

小穎事後和女同學提及此事，小穎母親輾轉得知此事後，憤而報警提告。台南地檢署偵查後，依據相關畫面認定鄭男涉嫌重大依法起訴。

台南地院審理後，認為鄭男拍攝被害人性影像，有害其身心健全發展，法治觀念不足，行為實屬不該，審酌鄭男自始坦認犯行，積極與被害少女及其法定代理人以100萬元調解成立，犯後態度良好、無前科及一切情狀，依犯拍攝少年之性影像罪，共2罪，各處有期徒刑1年2月。應執行有期徒刑1年4月。緩刑5年。

