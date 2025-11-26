軍人槍傷毀臉 三總以虛擬頭骨重建
槍傷是極難處理的破壞性創傷，多數病人恐導致嚴重的身體殘障，不過，三軍總醫院團隊近日救回一名顱顏碎裂的國軍，利用「虛擬頭骨」3D列印技術拼回整張臉，患者重拾自信，個性也變得開朗。
今年1月，一名25歲軍人使用T91步槍，打中自己的臉部，使他的鼻骨、額骨全都消失，且面部粉碎並造成腦部外露，情況非常危急。三軍總醫院整形外科主治醫師徐國峰說，該名患者出現的傷勢只有在教科書看過，雖經搶救生命跡象穩定，但後續重建需仰賴新技術。
徐國峰指出，病人的傷勢複雜，查閱國際文獻資料，極少有相關治療技術與報告，於是團隊討論結合3D列印輔助導航技術與跨專科整合治療，展開漫長重建歷程。首先清創傷口，接著進行重建以及皮瓣塑型，加上多次小手術調整皮瓣輪廓，等到臉部的組織穩定後，才進行最後的鼻部重建。
過去傳統顱顏重建手術，需仰賴醫師經驗反覆修整骨骼角度，耗時且密合度受限，較難兼顧功能與美學的精確性。徐國峰強調，運用3D列印模型輔助手術，可在術前以虛擬重建技術模擬下顎、額鼻骨等結構，術中依模板精準切割骨骼，大幅縮短手術時間並提升重建準確性。
除了額鼻骨外，徐國峰說，也運用3D列印技術協助該槍傷患者的下顎重建，透過模板精準校正腓骨移植角度、降低術中調整時間，並依「面部黃金比例」設計植入物的角度，不僅外觀更自然立體，也不影響口腔的咬合功能。
今年1月手術迄今，該名患者歷經多次皮瓣整形與內視鏡追蹤，徐國峰說，患者已完全恢復呼吸與進食功能，唯一美中不足的是失去嗅覺功能，因為嗅覺神經因外傷直接受損，為不可逆的毀傷。不過，他的臉上並沒有留下外露傷口，現在也逐漸恢復自信，恢復日常生活。
更多udn報導
老師低血糖暈倒！全班學生也倒一片 奇葩原因曝
天氣轉涼穿搭首選？信義區女生清一色「3件套」
失智最早徵兆非健忘 醫揭1變化是大腦在求救
神級美貌變調？迪麗熱巴現詭異「浮腫感」惹議
其他人也在看
男遭T91步槍傷臉骨粉碎！ 三總醫巧手+3D列印「拚回整張臉」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 T91步槍槍傷貫穿，多虧3D列印加上醫師巧手，順利重建顱顏！三軍總醫院今（26）日發表最新醫療成果，該院整形外科團隊結合3D列印輔助導航技術與跨專科整合治療，協助一名遭T91步槍造成臉骨粉碎、呼吸道阻塞、甚至腦部直接暴露的嚴重個案，精準重塑骨骼結構，恢復外貌。 三總整形外科主治醫師徐國峰表示，該名25歲的男子被轉送進...匯流新聞網 ・ 15 小時前
25歲男槍傷致面部粉碎 「虛擬頭骨」3Ｄ列印拼出新臉
一名25歲男子因T91步槍槍傷導致鼻骨、額骨全數消失，面部粉碎並造成腦部外露，經三軍總醫院跨科團隊治療與重建後，如今外觀與功能皆恢復良好，成功重返社會生活。三總整形外科主治醫師徐國峰坦言，初見患者時震驚表示：「這種傷勢只有在教科書看過！」中天新聞網 ・ 13 小時前
嘉義長庚痔瘡微創治療雙技術並行 提供個人化治療方案
雷射消融、組織凝集儀切除同步上線 術後恢復快、疼痛低 【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義長庚紀念醫院大腸直腸肛台灣好報 ・ 11 小時前
雷射消融術治痔瘡出血少疼痛微 患者：短時恢復日常
（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）46歲吳姓男子長年為痔瘡所苦，因擔心傳統手術太痛延誤治療，日前經嘉義長庚大腸直腸肛門外科醫師謝孟樵評估後採用雷射痔瘡消融手術，降低手術疼痛感，數日後恢復正常生活。中央社 ・ 13 小時前
一天有一半時間都在馬桶上！七旬翁便秘竟是7公分大腸癌
一名七旬老翁因長期便秘、腹脹就醫，檢查後發現罹患7公分大腸癌，腫瘤已造成腸道幾乎完全阻塞，經單孔達文西SP系統手術後，老翁術後恢復良好，疼痛程度遠低於預期。中天新聞網 ・ 1 天前
雲林七旬翁腹脹就醫 彰基達文西SP單孔手術助快速康復
雲林七旬老翁八年前曾在國民健康署大腸癌篩檢中出現糞便潛血反應，進一步接受大腸鏡檢查時發現息肉，但因檢查過程不適而中途放棄，未進一步治療。近年他出現腹脹、排便困難與頻繁便意，一天幾乎有一半時間待在馬桶上，生活品質大受影響。家人陪同下，他至雲林基督教醫院就診，醫師安排舒眠大腸鏡，老翁「睡一覺就完成檢查」，無再不適。然而檢查發現大腸異常病灶，需接受手術治療。為減少手術疼痛、加快恢復，家屬決定轉至彰化基督教醫院，由大腸直腸外科張譽耀主任以達文西單孔SP系統操作。大腸直腸外科主任張譽耀表示，老翁罹患乙狀結腸癌，腫瘤約7公分，幾乎完全阻塞腸道，導致進食後腹脹與疼痛。長期不敢進食，使體重下降、營養不良，若腸道傷口癒合不良，可能引發腸吻合滲漏甚至須製作人工肛門。經提前住院、靜脈營養補充後，患者身體狀況改善再手術，術後傷口順利癒合，疼痛低於預期，老翁驚喜表示，「沒想到這麼快就能下床，真的很感謝醫師。」彰基為全台少數擁有達文西SP單孔系統醫院，能在狹小空間中操作，並透過自然孔進行微創手術，兼顧外觀與功能，術後出血少、住院時間短。系統啟用首日，總院長陳穆寬教授完成兩例頭頸癌切除手術，皆為零疤痕。彰基同時具備台灣好新聞 ・ 1 天前
微創心臟瓣膜手術關鍵QA，二尖瓣逆流術前要知道！心臟外科醫師圖文懶人包
微創心臟瓣膜手術關鍵QA，二尖瓣逆流術前要知道！心臟外科醫師圖文懶人包照護線上 ・ 1 天前
槍傷粉碎臉骨 三總3D列印模擬虛擬頭骨助重獲五官
（中央社記者曾以寧台北26日電）臉遭槍傷仍可重建顏面。三軍總醫院日前接獲遭槍傷導致臉骨粉碎、腦部直接暴露的患者，醫療團隊透過3D列印模型輔助手術規劃，成功讓患者重獲自然五官比例，如今已可重回社會。中央社 ・ 11 小時前
保健》T91步槍轟碎臉骨 顱顏重建重生
國內一名男子，意外遭T91步槍打傷臉部，導致顏面嚴重受創，臉骨粉碎、呼吸道阻塞，甚至腦部直接暴露。三總團隊為他展開一場結合科技與人性的「重建之戰」，靠3D列印模型模擬下顎、額鼻骨等結構，依模板精準切割骨骼，以腓骨重建下顎，又重建鼻中隔與硬顎缺損。手術後他經過追蹤、鼻重建手術，如今已順利重回社會。中時新聞網 ・ 2 小時前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 19 小時前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 17 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
接客串被放鴿子 汪東城直播批劇組：當初怎不想好再問
男星汪東城近年將事業重心移往中國，日前他直播透露，原本已答應一個客串邀約，卻突遭劇組以「角色年齡設定問題」為由婉拒，讓他不悅直言：當初怎麼不想好才問」鏡新聞 ・ 15 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 22 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 14 小時前
幕後》「是鄭麗文誘導我喊統一」！何鷹鷺遭鍘怒批國民黨：不想玩了，我退黨
國民黨今（26）日召開中常會，會中除了通過提名特別辦法外，日前因促統言論遭到停職的中常委何鷹鷺也出席；據了解，何鷹鷺在會中情緒失控，大喊主席鄭麗文中央委員沒提名她，自己很沒面子，雖然鄭麗文隨即出聲安撫，但似乎效果不佳，何鷹鷺則嗆聲自己不選了，並在會後宣布退黨。據了解，何鷹鷺在常會上突然發難，強調自己做錯事都願意承受，但她既然中常委職務還在，中央委員選舉主推......風傳媒 ・ 11 小時前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 1 天前